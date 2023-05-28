Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer listesinin ilk sırasında Hırvat kaleci Dominik Livakovic yer alıyor. Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz kamaştıran yıldız file bekçisini kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya'nın büyük ilgi gösterdiği başarılı eldiven hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Dinamo Zagreb'den transferle ilgili resmi açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 15:12
TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, zaman zaman performansıyla eleştiriliyor.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Genç file bekçisinin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Kanarya, Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ın kadroda bulunmasına rağmen rekabeti yükseltecek bir yabancı takviyesi yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan yönetimin ilk hedefi Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Kanarya, Dominik Livakovic transferine büyük önem veriyor.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla piyasasını yükselten yıldız eldiven için tüm şartlar seferber ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Başkan Ali Koç'un en önem verdiği transfer hamlelerinden biri olan Livakovic ile görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumundaki Livakovic hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde olan başarılı eldiven konusunda en net açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Dinamo Zagreb başkanı Vlatka Peras, Fenerbahçe'nin pazarlıklar yaparak indirim talep ettiği 28 yaşındaki Hırvat kalecinin son durumu hakkında konuştu.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

ZAGREB'İN TAVRI NET!
Peras, Dominik Livakovic için hiçbir şekilde fiyat azaltma yapmayacaklarını söyledi.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

REAL MADRID VE UNITED'DA İZLİYOR
Peras "Livakovic'in sözleşmesinde yer alan bir serbest kalma maddesi (10 milyon euro) var.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Bu maddeyi karşılayabilecek herhangi bir kulüp oyuncumuzla da anlaşarsa onun haklarını alabilir" diyerek noktayı koydu.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

1.88 boyundaki tecrübeli eldiven ile Real Madrid ve Manchester United'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin nasıl bir yol haritası çizeceği önümüzdeki günlerde netleşecek

TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Bu sezon Dünya Kupası'ndan itibaren adından sıkça söz ettirmeye başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic çıktığı 48 maçta 48 gol yedi, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

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