TRANSFER HABERİ: Kulübünden resmi açıklama! Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi ön plana çıktı.
Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi ön plana çıktı.
Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, zaman zaman performansıyla eleştiriliyor.
Genç file bekçisinin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
Kanarya, Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ın kadroda bulunmasına rağmen rekabeti yükseltecek bir yabancı takviyesi yapmak istiyor.
Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan yönetimin ilk hedefi Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic.
Kanarya, Dominik Livakovic transferine büyük önem veriyor.
Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla piyasasını yükselten yıldız eldiven için tüm şartlar seferber ediliyor.
Başkan Ali Koç'un en önem verdiği transfer hamlelerinden biri olan Livakovic ile görüşmeler devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin gözdesi konumundaki Livakovic hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde olan başarılı eldiven konusunda en net açıklama geldi.
Dinamo Zagreb başkanı Vlatka Peras, Fenerbahçe'nin pazarlıklar yaparak indirim talep ettiği 28 yaşındaki Hırvat kalecinin son durumu hakkında konuştu.
ZAGREB'İN TAVRI NET!
Peras, Dominik Livakovic için hiçbir şekilde fiyat azaltma yapmayacaklarını söyledi.
REAL MADRID VE UNITED'DA İZLİYOR
Peras "Livakovic'in sözleşmesinde yer alan bir serbest kalma maddesi (10 milyon euro) var.
Bu maddeyi karşılayabilecek herhangi bir kulüp oyuncumuzla da anlaşarsa onun haklarını alabilir" diyerek noktayı koydu.
1.88 boyundaki tecrübeli eldiven ile Real Madrid ve Manchester United'ın da ilgilendiği belirtiliyor.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin nasıl bir yol haritası çizeceği önümüzdeki günlerde netleşecek
Bu sezon Dünya Kupası'ndan itibaren adından sıkça söz ettirmeye başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic çıktığı 48 maçta 48 gol yedi, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.