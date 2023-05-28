Haberler Fenerbahçe Parayı basan alır

Parayı basan alır

F.Bahçe’nin istediği Livakovic için Zagreb başkanı Peras noktayı koydu: 10 milyon euro’luk serbest kalma bedelini ödeyen alır...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Parayı basan alır
Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde olan bir diğer isim Dominik Livakovic konusunda en net açıklama geldi. Dinamo Zagreb başkanı Vlatka Peras, sarı lacivertlilerin pazarlıklar yaparak indirim talep ettiği 28 yaşındaki Hırvat kalecide hiçbir şekilde fiyat azaltma yapmayacaklarını söyledi. Peras "Livakovic'in sözleşmesinde yer alan bir serbest kalma maddesi (10 milyon euro) var. Bu maddeyi karşılayabilecek herhangi bir kulüp oyuncumuzla da anlaşarsa onun haklarını alabilir" diyerek noktayı koydu. 1.88 boyundaki tecrübeli eldiven ile Real Madrid ve Manchester United'ın da ilgilendiği belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Dominik Livakovic için sarı lacivertlilerin nasıl bir yol haritası çizeceği önümüzdeki günlerde netleşecek
DİĞER
Burak Hakkı iki yılın ardından aşkını ilan etti! Eski eşi Sema Şimşek’ten kalpli destek
Miray Daner eski aşkı Oğulcan Engin’in yeni sevgilisi İlayda Alişan ile karşılaşınca buz kesti!
G.Saray'a İsviçre çakısı!
Cimbom'dan 10 numara transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor
2. tur seçim sonuçları canlı!
Sandıklar ne zaman açılacak?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Fulham maçı hangi kanalda? Manchester United - Fulham maçı hangi kanalda? 07:48
Leicester City - West Ham maçı hangi kanalda? Leicester City - West Ham maçı hangi kanalda? 07:44
Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? 07:40
Everton - Bournemouth maçı hangi kanalda? Everton - Bournemouth maçı hangi kanalda? 07:36
Crystal Palace - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Crystal Palace - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? 07:32
Chelsea - Newcastle maçı hangi kanalda? Chelsea - Newcastle maçı hangi kanalda? 07:25
Daha Eski
Brentford - Manchester City maçı hangi kanalda? Brentford - Manchester City maçı hangi kanalda? 07:12
Aston Villa - Brighton maçı hangi kanalda? Aston Villa - Brighton maçı hangi kanalda? 07:07
Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 07:03
Fenerbahçe Beko seride öne geçti Fenerbahçe Beko seride öne geçti 01:05
Sevinç ve hüzün Sevinç ve hüzün 01:04
Ryan Kent Fenerbahçe'de Ryan Kent Fenerbahçe'de 01:00