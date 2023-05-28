Parayı basan alır

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündeminde olan bir diğer isim Dominik Livakovic konusunda en net açıklama geldi. Dinamo Zagreb başkanı Vlatka Peras, sarı lacivertlilerin pazarlıklar yaparak indirim talep ettiği 28 yaşındaki Hırvat kalecide hiçbir şekilde fiyat azaltma yapmayacaklarını söyledi. Peras "Livakovic'in sözleşmesinde yer alan bir serbest kalma maddesi (10 milyon euro) var. Bu maddeyi karşılayabilecek herhangi bir kulüp oyuncumuzla da anlaşarsa onun haklarını alabilir" diyerek noktayı koydu. 1.88 boyundaki tecrübeli eldiven ile Real Madrid ve Manchester United'ın da ilgilendiği belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Dominik Livakovic için sarı lacivertlilerin nasıl bir yol haritası çizeceği önümüzdeki günlerde netleşecek