Haberler Fenerbahçe ‘O Batman!’

‘O Batman!’

Kanarya'nın Batsman’i Michy Batshuayi idmanlardaki formuyla dikkat çekiyor. Belçikalı forvet, çalışmalardaki azmiyle teknik heyetin yüzün güldürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
‘O Batman!’

Dünkü çalışma sırasında da oldukça istekli olan Batshuayi için kulübün twitter'ın bir görsel paylaşıldı. Batman ve Batshuayi'nin fotoğrafları yan yana konularak "O rol için doğdu" ifadesi kullanıldı.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ VAR"

Batshuayi, FB TV'ye konuştu. "Umarım bu yıl birden fazla kupayı kazanır ve taraftarlarımızla beraber kutlarız" diyen Belçikalı forvet, "Şampiyon olabileceğimize olan inancımız hala sürüyor. Ne yazık ki sezon içerisinde hatalar yaptık. Bu noktada gerçekten üzüntülüyüz ve bu durum bizler için kötü oldu. Hala şansımız devam ediyor. Oynanacak maçlar var. Neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher’i şimdilerde dillere destan güzelliğiyle büyülüyor! Çocuk yıldız Nehir Danış şaşırttı!
Miray Daner eski aşkı Oğulcan Engin’in yeni sevgilisi İlayda Alişan ile karşılaşınca buz kesti!
G.Saray'a İsviçre çakısı!
Cimbom'dan 10 numara transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe bombayı patlatıyor!
Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor
2. tur seçim sonuçları canlı!
Sandıklar ne zaman açılacak?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Fulham maçı hangi kanalda? Manchester United - Fulham maçı hangi kanalda? 07:48
Leicester City - West Ham maçı hangi kanalda? Leicester City - West Ham maçı hangi kanalda? 07:44
Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? 07:40
Everton - Bournemouth maçı hangi kanalda? Everton - Bournemouth maçı hangi kanalda? 07:36
Crystal Palace - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Crystal Palace - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? 07:32
Chelsea - Newcastle maçı hangi kanalda? Chelsea - Newcastle maçı hangi kanalda? 07:25
Daha Eski
Brentford - Manchester City maçı hangi kanalda? Brentford - Manchester City maçı hangi kanalda? 07:12
Aston Villa - Brighton maçı hangi kanalda? Aston Villa - Brighton maçı hangi kanalda? 07:07
Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 07:03
Fenerbahçe Beko seride öne geçti Fenerbahçe Beko seride öne geçti 01:05
Sevinç ve hüzün Sevinç ve hüzün 01:04
Ryan Kent Fenerbahçe'de Ryan Kent Fenerbahçe'de 01:00