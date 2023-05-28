‘O Batman!’

Dünkü çalışma sırasında da oldukça istekli olan Batshuayi için kulübün twitter'ın bir görsel paylaşıldı. Batman ve Batshuayi'nin fotoğrafları yan yana konularak "O rol için doğdu" ifadesi kullanıldı.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ VAR"

Batshuayi, FB TV'ye konuştu. "Umarım bu yıl birden fazla kupayı kazanır ve taraftarlarımızla beraber kutlarız" diyen Belçikalı forvet, "Şampiyon olabileceğimize olan inancımız hala sürüyor. Ne yazık ki sezon içerisinde hatalar yaptık. Bu noktada gerçekten üzüntülüyüz ve bu durum bizler için kötü oldu. Hala şansımız devam ediyor. Oynanacak maçlar var. Neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.