Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

Yeni sezon kadro yapılanmasını yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim bir yandan şampiyonluk yarışında takımı motive ederken diğer yandan oluşturulacak yeni kadroyu belirliyor. Portekizli teknik adamın raporuna göre hareket eden sarı lacivertlilerin transfer planlaması belli oldu. İşte o liste... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 10:55
Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

Şampiyonluk yarışının hararetli günlerinde 'Kalacak mı gidecek mi' tartışmaları yapılan Jorge Jesus artık bir yıl daha İstanbul'da olmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

Başkan Ali Koç'un sözleşme teklifine 'Sezon sonu görüşelim' yanıtını verdiği için yeni anlaşma resmiyete dökülmedi ama Portekizli çalışmalara başladı.



Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

KANARYA'NIN HEDEFİ DIVOCK ORIGI

Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen, hangi bölgelere kaç transfer gerektiğini raporlayan Jesus, bunu bir dosya halinde başkana sundu.

Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

Origi bu sezon 35 maçta görev alırken genelde son dakikalarda forma şansı buldu. 2 gol, 1 asiste imza attı.

Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

ORIGI KİMDİR?

18 Nisan 1995'te Belçika'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

Profesyonel kariyerine Genk altyapısında başladı.

Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

Lille, Liverpool, Wolfsburg ve Milan formaları giydi. Forvet mevkiinde oynayan yıldız, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

Belçika Milli Takımı'nda 32 maça çıkan Origi, 3 kez fileleri havalandırdı.

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