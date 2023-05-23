Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un sunduğu transfer listesi

Şampiyonluk yarışının hararetli günlerinde 'Kalacak mı gidecek mi' tartışmaları yapılan Jorge Jesus artık bir yıl daha İstanbul'da olmaya sıcak bakıyor.
Şampiyonluk yarışının hararetli günlerinde 'Kalacak mı gidecek mi' tartışmaları yapılan Jorge Jesus artık bir yıl daha İstanbul'da olmaya sıcak bakıyor.
Başkan Ali Koç'un sözleşme teklifine 'Sezon sonu görüşelim' yanıtını verdiği için yeni anlaşma resmiyete dökülmedi ama Portekizli çalışmalara başladı.
KANARYA'NIN HEDEFİ DIVOCK ORIGI
Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen, hangi bölgelere kaç transfer gerektiğini raporlayan Jesus, bunu bir dosya halinde başkana sundu.