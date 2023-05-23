Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çabukluk çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.