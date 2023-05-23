Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 19:27
Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çabukluk çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu! Eski Galatasaraylı yıldız Kartal oluyor...
Başkan Erdoğan'ın seçim sonrası programı belli oldu: İlk ziyaret Gardaş Azerbaycan ve Yavru Vatan KKTC'ye!
G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi!
Liverpool'dan F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyon kulüplerin divan başkanları buluştu
PFDK'dan Samet Akaydın kararı!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Meteoroloji'den Etna Yanardağı ve asit yağmuru açıklaması
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Mayıs kataloğu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır Fenerbahçe Sivasspor maçına hazır 19:27
Vinicius'a ırkçı hakaretle suçlanan 3 taraftar serbest! Vinicius'a ırkçı hakaretle suçlanan 3 taraftar serbest! 19:22
Şampiyon kulüplerin divan başkanları buluştu Şampiyon kulüplerin divan başkanları buluştu 18:52
Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama 18:37
Bursaspor’un cezası açıklandı! Bursaspor’un cezası açıklandı! 18:19
Ayrılık gerçekleşiyor! İşte Muleka'nın yeni takımı Ayrılık gerçekleşiyor! İşte Muleka'nın yeni takımı 18:15
Daha Eski
PFDK'dan Samet Akaydın kararı! PFDK'dan Samet Akaydın kararı! 16:57
Arsenal Saka ile uzattı! Arsenal Saka ile uzattı! 16:45
Icardi'den "Aşkın Olayım" performansı Icardi'den "Aşkın Olayım" performansı 16:39
G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! G.Saray'dan sürpriz orta saha hamlesi! 16:37
İspanya'da ırkçı hakarette bulunan 3 taraftar yakalandı İspanya'da ırkçı hakarette bulunan 3 taraftar yakalandı 16:27
Yıldız isim kulübeye! İşte F.Bahçe'nin Sivas maçı 11'i Yıldız isim kulübeye! İşte F.Bahçe'nin Sivas maçı 11'i 16:21