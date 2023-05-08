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5 yıldızlı formayla çıkacağız!

Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin, “Gelecek sezon formalarımız 5 yıldızlı olacak. TFF bakalım ne yapacak” diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
5 yıldızlı formayla çıkacağız!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, gelecek sezon 5 yıldızlı formayla mücadele edeceklerini açıkladı. 28 şampiyonluğa sahip olduklarını belirten Pekin, "Bizim formalarımız, başkanımızın da ifade ettiği gibi 5 yıldızlı olacak. Zaten 5 yıldızın sahibi olduğumuzu söylüyoruz. Federasyondan talep etmişiz, iki sene geçmiş cevap alamamışız. 5 yıldızlı logoyu tescil ettirdik. TFF bakalım ne yapacak, göreceğiz" dedi.


SÜREÇ SAKIZ GİBİ UZADI
Pekin, 28 şampiyonluğunun tescil edilmesi talebiyle ilgili süreçle ilgili, "Sakız gibi uzadı" ifadesini kullandı. Pekin, "TFF'den cevap bekledik. gelmedi. AİHM süreci var, başlatacağız. İki ay kaldı. AİHM'den lehimize sonuç çıkacağına inanıyorum" dedi.

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