Kupa artık müzede

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kazandığı FIBA Avrupa Ligi kupası, Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne konuldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadın basketbolcuların kazandığı kupa, erkek basketbol takımının 2017'de kazandığı Avrupa Ligi kupasının yanındaki özel alana yerleştirildi. Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan finaldeki maç topu da müzede, kupanın yanında yer aldı.
FenerbahçeAlagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kazandığı FIBA Avrupa Ligi kupası, Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne konuldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadın basketbolcuların kazandığı kupa, erkek basketbol takımının 2017'de kazandığı Avrupa Ligi kupasının yanındaki özel alana yerleştirildi. Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan finaldeki maç topu da müzede, kupanın yanında yer aldı.