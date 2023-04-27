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Kupa artık müzede

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kazandığı FIBA Avrupa Ligi kupası, Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne konuldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadın basketbolcuların kazandığı kupa, erkek basketbol takımının 2017'de kazandığı Avrupa Ligi kupasının yanındaki özel alana yerleştirildi. Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan finaldeki maç topu da müzede, kupanın yanında yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Kupa artık müzede
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kazandığı FIBA Avrupa Ligi kupası, Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne konuldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadın basketbolcuların kazandığı kupa, erkek basketbol takımının 2017'de kazandığı Avrupa Ligi kupasının yanındaki özel alana yerleştirildi. Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan finaldeki maç topu da müzede, kupanın yanında yer aldı.
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