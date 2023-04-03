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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler'e flaş penaltı eleştirisi!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleye ise Arda Güler'in yerde kaldığı ve Halil Umut Meler'in penaltı verdiği pozisyon damga vurdu. Tartışmalı pozisyon ile ilgili olarak Ahmet Çakar'dan Sabah Gazetesi'ne flaş yorumlar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler'e flaş penaltı eleştirisi!

Dünya futbolunda 53. dakikalar gibi kırılma anlarına pek rastlanmaz. F.Bahçe, bu dakikada 1-0 öndeydi. 1 penaltı oldu ve penaltı ile birlikte Welinton oyundan atıldı. İşte o anda penaltı atılmadan evvel dünyada hangi futbolsevere sorarsanız sorun, "F.Bahçe maçı aldı" derdi. Çünkü penaltı muhtemelen gol olacak, skor 2-0'a gelecek, kendi sahanda oynuyorsun ve rakip 10 kişi. Ama bu dakikadan sonra dünya futbolunda ender rastlanan olaylar gelişti. Valencia penaltıyı kaçırdı, derken sahaya Redmond adlı Beşiktaşlı oyuncu çıkıverdi. Tam 3 asist, 1 gol! Önce sağdan mükemmel kesti, Cenk harika kafa vuruşu ile beraberliği yakaladı.

Bu golden sonra F.Bahçe için Reşat Nuri Güntekin'in 'Yaprak Dökümü' romanı ortaya çıktı. Aynı Redmond, Cenk'in önüne yuvarladı, Cenk düzgün vurdu, Beşiktaş öne geçti. Yine Redmond orta sahadan topu aldı, neredeyse 50 metre sürdü ve müthiş vurdu. Ve yine aynı Redmond son dakikalarda bu sefer Aboubakar'ın önüne yuvarladı ve Beşiktaş F.Bahçe'yi dörtledi. Tıpkı 3 ay önce G.Saray'ın yine aynı statta F.Bahçe'yi üçlediği gibi. Sonuçta F.Bahçe dün gece tarih yazdı. Yaptığı rezilliklerle, yediği gollerle maalesef tarih yazdı. Eğer dün gece F.Bahçe kazansaydı maalesef hakem Halil Umut Meler de tarih yazacaktı. F.Bahçe lehine verdiği ilk penaltı tam bir hayal mahsulü. %100 yanlış. İşin acısı VAR hakeminden ne yardım ne davet geldi. Eğer dün gece F.Bahçe bu penaltı ile kazansa siz sevgili okurlarımız bu satırları okurken futbolda kaos oluşmuştu.

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