Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona'ya Arda Güler çalımı! Transferde büyük sürpriz

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona'ya Arda Güler çalımı! Transferde büyük sürpriz

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takmış durumda. Barcelona'nın uzun süredir ilgi gösterdiği genç futbolcu için sürpriz bir talip daha çıktı. Barça'nın ezeli rakibi Real Madrid, Arda Güler'i transfer listesine aldı. Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez'in transferle özel ilgilendiği kaydedildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:52 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:53
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona'ya Arda Güler çalımı! Transferde büyük sürpriz

Her geçen gün Avrupa'nın devlerini peşine takan Fenerbahçeli Arda Güler, şimdi de dünyanın en büyük kulübü olarak gösterilen Real Madrid'in dikkatini çekti.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona'ya Arda Güler çalımı! Transferde büyük sürpriz

ARDA GÜLER, FENERBAHÇE'DEN DİREKT REAL MADRID'E

Akşam'ın İspanyol basınından derlerdiği "El Nacional"in haberine göre; Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç yeteneğini takibe aldı.

İşte haberde yer alan ifadeler...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona'ya Arda Güler çalımı! Transferde büyük sürpriz

"Perez, Modric ve Ceballos'un ayrılmalarını göz önüne alarak orta sahaya en az iki transfer yapmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona'ya Arda Güler çalımı! Transferde büyük sürpriz

Başkan Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusunun gelişimini yakından takip edecek. Türk oyuncu, henüz 18 yaşında ve futbolun yeni yıldız adaylarından biri...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona'ya Arda Güler çalımı! Transferde büyük sürpriz

Performansıyla 'Türk Messi'si' lakabını aldı. Perez için de çok uygun bir fiyat. Real için transferi bitirmek kolay olmayacak çünkü Barça, Atletico, Sevilla ve Arsenal de oyuncuyu izliyor."

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