FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona'ya Arda Güler çalımı! Transferde büyük sürpriz

Her geçen gün Avrupa'nın devlerini peşine takan Fenerbahçeli Arda Güler, şimdi de dünyanın en büyük kulübü olarak gösterilen Real Madrid'in dikkatini çekti.
ARDA GÜLER, FENERBAHÇE'DEN DİREKT REAL MADRID'E
Akşam'ın İspanyol basınından derlerdiği "El Nacional"in haberine göre; Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç yeteneğini takibe aldı.
İşte haberde yer alan ifadeler...
"Perez, Modric ve Ceballos'un ayrılmalarını göz önüne alarak orta sahaya en az iki transfer yapmak istiyor.