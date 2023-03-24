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Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 14:41
Fenerbahçe'den açıklama
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Ülkemizde yaşanan elim depremlerin ve ağır kayıplarımızın ardından tüm yapılarla ilgili oluşan hassasiyet kamuoyunun malumudur.

Bu noktada stadımız ve kulüp merkezimiz Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile ilgili gündeme gelen bazı yorumlar ile ilgili bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Öncelikle bir süredir stadımızla ilgili ortaya atılan yapının sağlam olmadığı ile ilgili haber ve söylemler gerçeği yansıtmamaktadır.

Stadımızda gerekli tüm kontrol ve onarımlar, düzenli olarak yapılmaktadır. Olağan periyodik onarım ve yenilemeler kapsamında, son olarak 2022 yılının yaz aylarında başlatılan çalışmayla uzay çatı ve çelik sistemi, çatıyı taşıyan deprem sismik izolatörleri ve çatı membranları yenilenmiştir.

Kulübümüz tarafından yapı denetimi kapsamında gerekli kontrol ve denetimler yapılmakta, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından yapının durumuna dair güncel raporlar alınmaktadır.

Söz konusu raporlarda uyulması zorunlu yönetmeliklere ilişkin bir aykırılığın tespiti söz konusu olmamakla birlikte; stadımızın tamamlanmış olduğu yıldan bu yana herhangi bir deformasyon ve hasar oluştuğu yönünde bir tespit de rapor edilmemiştir.

İlaveten Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ait olmak üzere bugüne dek alınmış tüm yapısal sağlamlık raporları Kulübümüzce ilgili merciler ile de paylaşılmaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası ise Kulübümüz, tüm tesisleri ve içinde barındırdığı yapılarının tamamını kapsayacak şekilde bir deprem performans analiz süreci başlatmıştır.

Bu kapsamda 17 Mart 2023 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak başvuru yapılmış ve yeni bir deprem performans analiz çalışması yapılması da talep edilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı şirketlere ait yapı ve tesislerin deprem güvenliğini belirleme süreci bu doğrultuda yürütülmektedir.

Dolayısıyla süreç hassas şekilde tarafımızca takip edilmekte olup; ilgili süreçlerin sonunda elde edeceğimiz raporlar camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu bilgilendirme kapsamında dayanağı olmayan spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor; stadımızın sağlam olmadığı, zemin ile ilgili problemlerin bulunduğu şeklinde açıklamalarda bulunan iddia sahiplerinden bu raporları ve bu raporları imza eden kişilerin kimler olduğunu kamu menfaati gözetilerek tüm kamuoyu ile paylaşmaları için çağrıda bulunuyoruz.

Aksi halde mesnetsiz açıklamalar nedeniyle tarafımızdan yasal yollara başvurulacağını belirtmek istiyoruz.

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