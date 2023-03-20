FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında Enner Valencia'nın iki penaltısı ve Emre Mor'un golleriyle kazandı.
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında Enner Valencia'nın iki penaltısı ve Emre Mor'un golleriyle kazandı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda oyunu Alanyaspor yarı alanına yıktı ve sonucunda çok kritik bir 3 puan kazandı.
Alanya galibiyetinde Ekvadorlu yıldız Enner Valencia başrol oynadı.
Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe'yi adeta sırtlıyor.
ALEX DE SOUZA'NIN REKORUNU KIRDI
Sarı-Lacivertlilerin golcüsü Valencia, Süper Lig'deki gol sayısını 25'e çıkardı ve krallık yarışında yerini sağlamlaştırdı.
Ekvadorlu yıldız, 2010-2011 sezonunda efsane futbolcu Alex de Souza'nın 28 gollü sezonunu geride bıraktı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu.
Bu sezon 29 resmi gole ulaşan Ekvadorlu oyuncu, aynı zamanda Süper Lig'de son 5 maçta 10. golünü kaydetti.
MOUSSA SOW'DAN SONRA BİR İLK
Süper Lig'deki son 5 maçında da gol atan Enner Valencia, Moussa Sow'dan bu yana ligde 5 maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.
Sow, 2013 Şubat ve Mart ayları arasında 5 maçlık seri yakalamıştı.
Bu sezon toplamda 35 maçta görev alan Valencia, 29 gol atarken 4 asist yaptı. 33 gole katkıda bulundu.
"KENDİ MAÇLARIMIZA ODAKLANIYORUZ"
Enner Valencia, Alanyaspor maçı sonrası, "Biz rakiplerimize bakmıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Buradaki işimiz Alanya'daki maçı kazanmaktı. Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Bu sene çok iyi ve güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.
INTERNACIONAL VALENCIA'DAN VAZGEÇMİYOR
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Bu sezon müthiş bir performansa imza atan yıldız oyuncunun takımda kalması için yönetim geceli-gündüzlü çalışıyor.
33 yaşındaki oyuncuya transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor.
Bunlardan en ciddi olanı ise Brezilya takımı International.
FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Enner Valencia'nın takımda kalması için yeni bir sözleşme teklifinde bulundu.
Sarı-lacivertliler, Ekvadorlu yıldızın menajeriyle geçtiğimiz hafta yapılan son görüşmede bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.
Bonusların maç ve gol sayısına bağlı olduğu öğrenildi.
Valencia şu anda Fenerbahçe'den net 1.5 milyon Euro alıyor.
Gelen bilgilere göre International ise yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon dolar maaş ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi.
Enner Valencia'nın şu anki isteği Fenerbahçe'de kalmak. Ancak iki teklif arasındaki farklar Ekvadorlu golcünün kafasını karıştırıyor.
Valencia'nın sarı-lacivertli kulübün maaş teklifini kabul edebileceği ancak sözleşme süresinin net 2 yıl olmasını istediği gelen bilgiler arasında.
Önümüzdeki günlerde Valencia'nın menajeri ile Fenerbahçe yönetimi arasında yeni bir görüşme daha yapılacağı belirlendi.