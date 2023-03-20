FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

"KENDİ MAÇLARIMIZA ODAKLANIYORUZ"

Enner Valencia, Alanyaspor maçı sonrası, "Biz rakiplerimize bakmıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Buradaki işimiz Alanya'daki maçı kazanmaktı. Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Bu sene çok iyi ve güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.