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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla yıldızlaşan Enner Valencia'nın sarı-lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Brezilya ekibi Internacional ile anılan tecrübeli yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 16:11
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında Enner Valencia'nın iki penaltısı ve Emre Mor'un golleriyle kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda oyunu Alanyaspor yarı alanına yıktı ve sonucunda çok kritik bir 3 puan kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Alanya galibiyetinde Ekvadorlu yıldız Enner Valencia başrol oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe'yi adeta sırtlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

ALEX DE SOUZA'NIN REKORUNU KIRDI

Sarı-Lacivertlilerin golcüsü Valencia, Süper Lig'deki gol sayısını 25'e çıkardı ve krallık yarışında yerini sağlamlaştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Ekvadorlu yıldız, 2010-2011 sezonunda efsane futbolcu Alex de Souza'nın 28 gollü sezonunu geride bıraktı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Bu sezon 29 resmi gole ulaşan Ekvadorlu oyuncu, aynı zamanda Süper Lig'de son 5 maçta 10. golünü kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

MOUSSA SOW'DAN SONRA BİR İLK

Süper Lig'deki son 5 maçında da gol atan Enner Valencia, Moussa Sow'dan bu yana ligde 5 maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Sow, 2013 Şubat ve Mart ayları arasında 5 maçlık seri yakalamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Bu sezon toplamda 35 maçta görev alan Valencia, 29 gol atarken 4 asist yaptı. 33 gole katkıda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

"KENDİ MAÇLARIMIZA ODAKLANIYORUZ"

Enner Valencia, Alanyaspor maçı sonrası, "Biz rakiplerimize bakmıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Buradaki işimiz Alanya'daki maçı kazanmaktı. Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Bu sene çok iyi ve güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

INTERNACIONAL VALENCIA'DAN VAZGEÇMİYOR

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Bu sezon müthiş bir performansa imza atan yıldız oyuncunun takımda kalması için yönetim geceli-gündüzlü çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

33 yaşındaki oyuncuya transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Bunlardan en ciddi olanı ise Brezilya takımı International.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Enner Valencia'nın takımda kalması için yeni bir sözleşme teklifinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Sarı-lacivertliler, Ekvadorlu yıldızın menajeriyle geçtiğimiz hafta yapılan son görüşmede bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Bonusların maç ve gol sayısına bağlı olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Valencia şu anda Fenerbahçe'den net 1.5 milyon Euro alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Gelen bilgilere göre International ise yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon dolar maaş ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Enner Valencia'nın şu anki isteği Fenerbahçe'de kalmak. Ancak iki teklif arasındaki farklar Ekvadorlu golcünün kafasını karıştırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Valencia'nın sarı-lacivertli kulübün maaş teklifini kabul edebileceği ancak sözleşme süresinin net 2 yıl olmasını istediği gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'da sıcak gelişme! Teklif...

Önümüzdeki günlerde Valencia'nın menajeri ile Fenerbahçe yönetimi arasında yeni bir görüşme daha yapılacağı belirlendi.

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