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FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imza töreninde konuştu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, 24 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl uzatmıştı. Milli file bekçisi için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Altay Bayındır, törenin ardından açıklamalarda bulundu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 11:59
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imza töreninde konuştu!

Sözleşmesi 4 yıl uzatılan Altay Bayındır için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan genç eldiven şunları söyledi:

Çok duygu yüklü bir an. 2019'da camiaya gelmiştim. O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, daha başka duygu ve düşünceler içerisindeyim. Çok mutluyum. Dört yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer. Burada iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla çok güzel şeyler yaşadım. Ama acı da olsa, kötü de olsa hepsinin güzel bir anısı oluyor. Dört yıl ağızdan bir anda çıkabiliyor ama bu dört yılın içinde yaşanmış pek çok şey var. İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz.


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