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Fenerbahçe için tarihi fırsat! İşte Jorge Jesus'un Alanyaspor maçı 11'i

Avrupa defterini Sevilla'ya elenerek kapatan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e dönüş yapıyor. Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada hata yapmak istemeyen Kanarya deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencilerinin tek hedefi 3 puan... 2. sıradaki sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibini yenerse puan farkı maç eksiğiyle 6’ya inecek. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe için tarihi fırsat! İşte Jorge Jesus'un Alanyaspor maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, ligin 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu haftayı tarihi bir fırsat olarak görüyor. Jorge Jesus yönetiminde ligde geçen haftayı bay geçen Kanarya, Alanyaspor engelini aşarak Galatasaray'ı takibini yakından sürdürmeyi hedefliyor. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, kazanması halinde puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşürmüş olacak. İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı. Avrupa defterini kapatan Kanarya, ligde moral bulmayı hedefliyor.

6 MAÇLIK SERİ VAR
Son haftalarda başarılı bir frafik çizen Fenerbahçe, oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Gaziantep, Ümraniye, Kasımpaşa, Konya ve Kayseri'yi yenerken, sadece Adana Demir'le berabere kaldı.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Lusamba, Umut, Cavaleiro, Efkan, Efecan, Hassan.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar, Oosterwolde, Arao, Zajc, İrfan, Rossi, King, Valencia.

İKİ YIL SONRA RAKİP OLACAK
İki dönem Fenerbahçe'de görev yapan Ersun Yanal, eski takımına rakip olacak. Yanal, en son Mart 2021'de Antalyaspor'un başında sarılacivertli ekiple karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti. Toplamda 27 kez karşılaştığı Kanarya'yı 5 kez yenerken, 11'er yenilgi ve beraberlik aldı.

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