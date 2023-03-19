Haberler Fenerbahçe Şifre: Önde baskı

Şifre: Önde baskı

Pres sonrası kaybedilen toplarda gol yiyen rakibe özel hazırlık yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50
Şifre: Önde baskı
Teknik Direktör Jorge Jesus, Alanyaspor maçının kilit noktasını belirledi. Portekizli çalıştırıcı, savunmadan topla çıkan rakibe karşı hücumcularla önde baskı kurmayı planlıyor. Rakip savunmayı zorlayacak Jesus, bu sezon top kayıplarıyla birçok kez gol yiyen rakibini vuracak. Jesus, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda ise güvenini belli etti. Sarı-lacivertli oyuncularla görüşen Portekizli teknik adam, "Ligde son haftalarda iyiyiz. Avrupa'dan elensek de karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Taktiğe bağlı kalırsak kazanacağız. Size güveniyorum, bu güvenimi boşa çıkartmayın" dedi.
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