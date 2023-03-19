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Altay’la 2027’ye

24 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 4 yıl uzatıldı. Altay 2026-2027 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli ekipte...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50
Altay’la 2027’ye

SARI-lacivertliler Altay Bayındır'la süren sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı... Milli eldivenin kontratının 4 yıl uzatıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Altay'ın 2026-2027 sezonu sonuna kadar takımda kalacağı bildirildi.

24 yaşındaki kalecinin kulübe aidiyetinin altının çizildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçe'mize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır.Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçe'mizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz."

'KULÜBÜN EFSANESİ OLACAK'

Kulüpten yapılan açıklamada Altay'ın simge isimlerden biri olacağı ifade edildi. 24 yaşındaki eldivenle kontrat uzatılmasıyla ilgili duyuruda, "Altay Bayındır'ımızın, Fenerbahçe'mizin 1 numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

GEÇİT VERMEDİ

Ankaragücü'nden 2019 yılında 1.5 milyon euro'ya transfer edilen Altay, kısa sürede kaleyi devralmıştı. Sarı-lacivertli formayla 137 maça çıkan genç kaleci, 153 gol yerken; 42 kez kalesini gole kapattı. A Milli Takım'da da görev yapan Altay, bu yıl 36 maçta kaleyi korudu. 38 gol yedi, 14 defa kaleyi kapattı.

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