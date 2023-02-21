Grupa Azoty Chemik Police 2-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bu maçın rövanşı 2 Mart Perşembe günü saat 18.30'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE, "ACIMIZ SONSUZ, TÜRKİYE'MİZİN BAŞI SAĞ OLSUN!" PANKARTIYLA ÇIKTI
Fenerbahçe Opet, Grupa Azoty Chemik Police maçı öncesinde "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun!" pankartıyla sahaya çıktı.
FENERBAHÇE OPET: Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Macris Carneiro, Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Ana Cristina De Souza, Meryem Boz, Gizem Örge, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Ergül Eroğlu, Meliha Diken, Anna Lazareva
GRUPA AZOTY CHEMİK POLICE: Wasılewsk, Lukasık, Almeıda, Czyrnıansk, Brakocevıc, Korneluk, Cıprıano, Kowalewska, Polec, Oveckova, Medrzyk, Sıkorska, Stenzel, Jagla
SETLER: 14-25, 29-27, 23-25, 25-22, 10-15
SÜRE: 114 dakika