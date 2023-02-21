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Grupa Azoty Chemik Police 2-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU - ÖZET

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet, sahasındaPolonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police ile karşı karşya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 22:57
Grupa Azoty Chemik Police 2-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU - ÖZET
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police ile karşı karşıya geldi. Netto Arena Szczecin Hall'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 14-25, 29-27, 23-25, 25-22, 10-15'lik setler sonucunda 3-2'lik skorla kazandı.

Bu maçın rövanşı 2 Mart Perşembe günü saat 18.30'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE, "ACIMIZ SONSUZ, TÜRKİYE'MİZİN BAŞI SAĞ OLSUN!" PANKARTIYLA ÇIKTI

Fenerbahçe Opet, Grupa Azoty Chemik Police maçı öncesinde "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun!" pankartıyla sahaya çıktı.


FENERBAHÇE OPET: Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Macris Carneiro, Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Ana Cristina De Souza, Meryem Boz, Gizem Örge, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Ergül Eroğlu, Meliha Diken, Anna Lazareva

GRUPA AZOTY CHEMİK POLICE: Wasılewsk, Lukasık, Almeıda, Czyrnıansk, Brakocevıc, Korneluk, Cıprıano, Kowalewska, Polec, Oveckova, Medrzyk, Sıkorska, Stenzel, Jagla

SETLER: 14-25, 29-27, 23-25, 25-22, 10-15

SÜRE: 114 dakika
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