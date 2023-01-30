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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin 21. haftasında Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla devirdi. Kanarya'ya Adana Demirspor maçı öncesi Miguel Crespo'dan kötü haber geldi. İşte haberin detayları... (FB HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 11:41
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Maça kötü başlayan sarı lacivertliler Mamadou Fall'ın golüyle 1-0 geriyde düştü.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Yediği golün şokunu üzerinden hemen atlatan Fenerbahçe ilk yarıyı Valencia'nın golleriyle 2-1 üstün kapattı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Maça damga vuran Enner Valencia attığı 4 golle yıldızlaştı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de son sözü Michy Batshuayi söyledi ve sarı lacivertliler 5-1'lik sonuçla zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

22. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'ye Migeul Crespo'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Oyuna 71. dakikada dahil olan Portekizli oyuncu Aytaç Kara ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

26 yaşındaki oyuncu hafta içinde oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Crespo Adana'da takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Crespo bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Başarılı orta saha oyuncusu 2 gol attı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

3 de asist katkısı sağladı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de 8 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Adana Demir'e konuk olacak sarı laciverlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor ceza sınırında bulunan isimler.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo cezalı duruma düştü

Bu oyuncuların sarı kart görmeleri durumunda Kadıköy'de oynanacak Konyaspor maçında görev alamayacak.

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