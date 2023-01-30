Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi korkulan oldu! Miguel Crespo...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.
Maça kötü başlayan sarı lacivertliler Mamadou Fall'ın golüyle 1-0 geriyde düştü.
Yediği golün şokunu üzerinden hemen atlatan Fenerbahçe ilk yarıyı Valencia'nın golleriyle 2-1 üstün kapattı.
Maça damga vuran Enner Valencia attığı 4 golle yıldızlaştı.
Fenerbahçe'de son sözü Michy Batshuayi söyledi ve sarı lacivertliler 5-1'lik sonuçla zirve takibini sürdürdü.
22. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'ye Migeul Crespo'dan kötü haber geldi.
Oyuna 71. dakikada dahil olan Portekizli oyuncu Aytaç Kara ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü.
26 yaşındaki oyuncu hafta içinde oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.
Crespo Adana'da takımını yalnız bırakacak.
Crespo bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıktı.
Başarılı orta saha oyuncusu 2 gol attı.
3 de asist katkısı sağladı.
Fenerbahçe'de 8 oyuncu kart sınırında bulunuyor.
Adana Demir'e konuk olacak sarı laciverlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor ceza sınırında bulunan isimler.
Bu oyuncuların sarı kart görmeleri durumunda Kadıköy'de oynanacak Konyaspor maçında görev alamayacak.