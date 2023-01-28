Oosterwolde Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinde koştuğu Oosterwolde konusunda anlaşmaya vardı. F.Bahçeli yetkililer, son günlerde sıkı pazarlık içinde oldukları Parma kulübünü ikna etmeyi başardı ve 21 yaşındaki Hollandalı sol beki renklerine kattı. Sarılacivertliler, İtalyan kulübüne bu transfer için 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da, Fenerbahçe'nin Oosterwolde'nin transferi için anlaşma sağladığını duyurdu.



ANLAŞMA 2027'YE KADAR

21 yaşındaki genç futbolcunun, evrak işlerinin tamamlanmasıyla Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından F.Bahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. F.Bahçe'nin, Oosterwolde ile 2027'ye kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Parma Kulübü, Oosterwolde transferinde sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak. Hollandalı sol bek, Parma'nın bugün Cosenza Calcio ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Parma'da bu sezon 24 resmi maça çıkan Oosterwolde, rakip fileleri de 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.



14 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

Oosterwolde, bu sezon Seria A'da 18 maçta görev yaptı. Bu maçların 14'ünde 90 dakika sahada kalan Hollandalı, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Genç bek 6 sarı, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.