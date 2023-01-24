Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - 3 PUAN AMA!
İyi oynuyor gibi görünüp, üretememek, golü bulamamak! İşte bütün mesele bu! Oysa Fenerbahçe daha doğru bir sistem ve doğru seçilmiş bir kadroyla daha fazlasını yapabilir.
EMRE BOL - 3 PUAN AMA!
İyi oynuyor gibi görünüp, üretememek, golü bulamamak! İşte bütün mesele bu! Oysa Fenerbahçe daha doğru bir sistem ve doğru seçilmiş bir kadroyla daha fazlasını yapabilir.
Hele şampiyonluk adayıyla, düşme namzeti bir takımın karşılaşmasında sahada bundan çok daha fazlasının olması gerekiyordu. Kimse kusura bakmasın; Jesus elindeki kadroyu "doğru" kullanamıyor.
Dikkat edin; Fenerbahçe'de ön tarafta oynayan oyuncular hep daha yorgun oluyor. Savunma hattında oynayanlarsa bir o kadar sermiş durumda! Nefes ekonomisi bile doğru ayarlanamıyor takımda.
Hakem Abdülkadir Bitigen'i tebrik ediyorum. Gerçekten Avrupa standartlarında bir karşılaşma yönetti.
Umut Nayır'ın son dakikalarda attığı gol öncesi verdiği faul kararı yüzde yüz doğru. Kimse kafasına göre yorum yapmasın zira kurallar belli.
Fenerbahçe'de bazı futbolcularda sıkıntı var. Sanki kazanmak istemiyor gibiler. Bunun üzerine Jesus'un inadı eklenince kolay gibi görünen maçlar bile zor oluyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?
Rakiplerin kazandığı haftada zor da olsa kazanmak çok önemliydi. Lakin oynanan futbol en azından bana çok umut vermedi. Allah Jesuslu Fenerbahçe'nin sonunu hayır etsin.
GÜRCAN BİLGİÇ - SİNİR HARBİ
Daha maçın başında tam bir sinir harbi olacağı anlaşıldı. Tüm rakipleri kazanmıştı. Ümraniye'nin adım atacak alan bırakmayan savunma dizilişini aşmak adına pas üretip, bir boşluk aramaya çalıştı Fenerbahçe.
Maç sürekli olarak "yatıp kalkmayan" oyuncular nedeniyle sürekli durdu. Fenerbahçe 'nin istediği tempodan uzaklaşması, oyuncuların soğuması ve üzerine gelen basit hatalar.
Valencia kendi adına yaşadı maçı. Kendisi yapıp, kendisi kaçırdı. Pası düşündüğü son saniyelerde de galibiyet golünün ters vuruşu geldi. Kızdıran – öfkelendiren anlarına rağmen Valencia'nın maça kendini adaması da başka bir ayrıntı.
Sadece Ferdi'nin defansif – ofansif sorumluluk aldığı garip bir süreç yaşanmaya başlandı. Fenerbahçe takım olarak "nasıl daha kötü oynarım" düğmesine bastı.
Dakikalarla beraber baskı daha da arttı. Buna rağmen pas temposundaki sakinliği korudular. Szalai'nin tüm defansı avlayan nefis pasında Batshuayi de golü yaptı.
Sıkışan düzen içinde Crespo'nun çıkması, Jesus'un Emre Mor ile tempo araması, mantıklı hamlelerdi. Ancak oyunu farklılaştıran pas hızını yükselten Zajc oldu. Beraberlik golünü neredeyse pozisyonun içindeki her oyuncu ikram etti Ümraniyespor'a. Önce Szalai hamle de kararsız kaldı, sonra Altay...
VAR'dan dönen Ümraniye golünde de "seyirci" rolüne devam etti tüm defans. Yardımcının "ofsayt" dediği, Fenerbahçe'nin ilk golü de VAR kararıyla geldi. Yani VAR olmasa, "adaleti" çok arardık.
Son saniyelerine kadar her şeyin olabileceği maçın gerçek kahramanı ise Ümraniye kalecisi Orkun'du. Üç net kurtarışı vardı.