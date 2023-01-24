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Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyesipor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Deplasmandaki sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 08:08
Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - 3 PUAN AMA!

İyi oynuyor gibi görünüp, üretememek, golü bulamamak! İşte bütün mesele bu! Oysa Fenerbahçe daha doğru bir sistem ve doğru seçilmiş bir kadroyla daha fazlasını yapabilir.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hele şampiyonluk adayıyla, düşme namzeti bir takımın karşılaşmasında sahada bundan çok daha fazlasının olması gerekiyordu. Kimse kusura bakmasın; Jesus elindeki kadroyu "doğru" kullanamıyor.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dikkat edin; Fenerbahçe'de ön tarafta oynayan oyuncular hep daha yorgun oluyor. Savunma hattında oynayanlarsa bir o kadar sermiş durumda! Nefes ekonomisi bile doğru ayarlanamıyor takımda.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hakem Abdülkadir Bitigen'i tebrik ediyorum. Gerçekten Avrupa standartlarında bir karşılaşma yönetti.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Umut Nayır'ın son dakikalarda attığı gol öncesi verdiği faul kararı yüzde yüz doğru. Kimse kafasına göre yorum yapmasın zira kurallar belli.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'de bazı futbolcularda sıkıntı var. Sanki kazanmak istemiyor gibiler. Bunun üzerine Jesus'un inadı eklenince kolay gibi görünen maçlar bile zor oluyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rakiplerin kazandığı haftada zor da olsa kazanmak çok önemliydi. Lakin oynanan futbol en azından bana çok umut vermedi. Allah Jesuslu Fenerbahçe'nin sonunu hayır etsin.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - SİNİR HARBİ

Daha maçın başında tam bir sinir harbi olacağı anlaşıldı. Tüm rakipleri kazanmıştı. Ümraniye'nin adım atacak alan bırakmayan savunma dizilişini aşmak adına pas üretip, bir boşluk aramaya çalıştı Fenerbahçe.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maç sürekli olarak "yatıp kalkmayan" oyuncular nedeniyle sürekli durdu. Fenerbahçe 'nin istediği tempodan uzaklaşması, oyuncuların soğuması ve üzerine gelen basit hatalar.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Valencia kendi adına yaşadı maçı. Kendisi yapıp, kendisi kaçırdı. Pası düşündüğü son saniyelerde de galibiyet golünün ters vuruşu geldi. Kızdıran – öfkelendiren anlarına rağmen Valencia'nın maça kendini adaması da başka bir ayrıntı.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sadece Ferdi'nin defansif – ofansif sorumluluk aldığı garip bir süreç yaşanmaya başlandı. Fenerbahçe takım olarak "nasıl daha kötü oynarım" düğmesine bastı.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dakikalarla beraber baskı daha da arttı. Buna rağmen pas temposundaki sakinliği korudular. Szalai'nin tüm defansı avlayan nefis pasında Batshuayi de golü yaptı.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sıkışan düzen içinde Crespo'nun çıkması, Jesus'un Emre Mor ile tempo araması, mantıklı hamlelerdi. Ancak oyunu farklılaştıran pas hızını yükselten Zajc oldu. Beraberlik golünü neredeyse pozisyonun içindeki her oyuncu ikram etti Ümraniyespor'a. Önce Szalai hamle de kararsız kaldı, sonra Altay...

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

VAR'dan dönen Ümraniye golünde de "seyirci" rolüne devam etti tüm defans. Yardımcının "ofsayt" dediği, Fenerbahçe'nin ilk golü de VAR kararıyla geldi. Yani VAR olmasa, "adaleti" çok arardık.

Spor yazarları Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son saniyelerine kadar her şeyin olabileceği maçın gerçek kahramanı ise Ümraniye kalecisi Orkun'du. Üç net kurtarışı vardı.

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