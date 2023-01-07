Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Usta yazarlardan flaş derbi değerlendirmesi

AHMET ÇAKAR: 40 yıldır Türk futbolundayım. Hakem problemi hiç bu kadar yoğunlaşmamıştı. Bana göre TFF, VAR kayıtlarını açıklamakla doğru yaptı. Hem kendini kurtardı hem de topluma, 'Alın bizim hakemler neymiş görün" dedi. Fakat bu tür eylemler beraberinde çeşitli komplikasyonlar getirir. Büyükekşi'nin "Bir defaya mahsustur" sözü hikâye. Öyle bir maçta öyle bir olay olur ki yine 85 milyonun baskısıyla VAR konuşmalarını açıklamak zorunda kalırlar. Türk hakemliği can çekişiyor. Sivas-G.Saray maçındaki VAR konuşmalarını dinledim, birçok cahil adamın konuşmalarına şahit oldum. İşin kötüsü, VAR hakemi de AVAR hakemi de hatta orta hakem de ofsayt kuralını tam olarak bilmiyor. Bu süreç beraberinde felaketler getirebilir.