Toure’de işlem tamam

Stoper arayan Fenerbahçe'nin Marsilya'nın 19 yaşındaki genç savunma oyuncusu Isaak Toure için son aşamaya geldiği belirtildi. FootballNewsWestAfrica, Fransız ekibinin 1.5 yıllık kiralama teklifini kabul ettiğini yazdı. Marsilya'nın, kadroda yer bulamayan genç savunmacının gelişimi için kiralık vereceği belirtildi. Ara dönemde Isaak Toure'nin yeni adresinin Türkiye olacağının altı çizildi. Toure, ligde sadece 5 maçta 65 dakika süre alabildi. 19 yaşındaki stoper, 2.06'lık boyuyla dikkat çekiyor. Isaak Toure, uzun boyuna rağmen son derece atletik. Solak olan genç yetenek, sol bek olarak da görev yapabiliyor.