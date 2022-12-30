Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Fenerbahç'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nden Miguel Crespo'yu transfer etmiş, yıldız oyuncu geldikten sonra eleştirilere maruz kalmıştı. Geçen süre zarfından Crespo, oynadığı futbolla gerek Fenerbahçe camiasını, gerekse Avrupa'nın önemli ekiplerini adeta mest etmişti. Aktarılan bilgilere göre Miguel Crespo'ya, İspanyol devi talip oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 10:15
Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Sarı lacivertli ekip devre arasında birkaç nokta atışı hamle yaparak şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Öte yandan Kanarya'da bazı futbolcular ise Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

O isimlerden birisi olan Miguel Crespo için Sevilla devreye girdi.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Miguel Crespo için İspanyol ekibinden teklif geldi.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren yakaladığı çıkışı bu sezon da sürdüren Portekizli merkez orta saha için İspanyol kulübünden gelen teklif ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Takvim'in haberine göre; teklifin 10 milyon net ve 2 milyon bonus olmak üzere 12 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

CRESPO SEVILLA'YI İSTİYOR

Sarı lacivertli kurmayların Sevilla'nın bu teklifini geri çevirdiği öğrenilirken İspanyol ekibinin 2. bir teklifle gelmesinin söz konusu olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Miguel Crespo, Sevilla'dan gelen teklife sıcak bakıyor ve teklifi kabul etmek istiyor.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Fenerbahçe 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Crespo'nun takımdan ayrılması için yönetimin de onayı gerekiyor.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Fakat şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yönetimin Crespo'nun ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Öte yandan 15 milyon Euro üzeri tekliflerde oyuncunun gitmesine izin verilebileceği de ifade ediliyor.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Crespo, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

3 asistlik bir performansa da imza attı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya İspanyol devinden teklif geldi! İşte o rakam

26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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