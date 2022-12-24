Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in o özelliğini anlattı! "Mükemmel"

Fenerbahçe, Yunan ekibi PAOK'un 19 yaşındaki stoperi Konstantinos Koulierakis için transfer görüşmelerine başladı.
Fenerbahçe, Yunan ekibi PAOK'un 19 yaşındaki stoperi Konstantinos Koulierakis için transfer görüşmelerine başladı.
Sarı lacivertliler, PAOK ile yaptığı görüşmelerde bonservis konusunda anlaşmanın yollarını arıyor.
Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'i, PAOK'u yakından takip eden Yunan gazeteci Petros Harizaklis'e sordu.
Yunanistan kanadından, Konstantinos Koulierakis hakkında olumlu geri dönüşler alınırken, saha içindeki iyi yönleri dikkat çekti.
1. MADDE: ZEKİ
Konstantinos Koulierakis'in en belirgin özelliği, zeki olması. Saha içinde, gerek toplu gerekse topsuz alanda nerede olacağını biliyor.
2. MADDE: DİAGONAL PASLARI BAŞARILI
Jorge Jesus'un savunmadan oyun kuran bir sistemi benimsemesi, Koulierakis için avantajlı görünüyor. Genç oyuncu, uzun toplarda ve diagonal paslarda oldukça başarılı.
3. MADDE: SOL AYAĞI MÜKEMMEL!
Sağ ve sol stoperlerde oynayabilen Koulierakis, ayaklarını çok iyi kullanabiliyor. Sol ayağı, sağ ayağına göre daha güçlü ve onu saha içinde mükemmel kullanıyor.
4. MADDE: FORVETTEN ÖNCE TOPA SAHİP OLUR
Jorge Jesus'un savunmacılarının en önemli özelliği, topa rakipten önce hamle yapması. Konstantinos Koulierakis'in stili, bu bağlamda Attila Szalai'ye benziyor.
Koulierakis de, topa rakip forvetten önce hamle yapma konusunda kendini geliştiren bir oyuncu.
5. MADDE: HIRSLI, MÜCADELECİ
Koulierakis, çabuk pes etmeyen, hırslı ve mücadeleci bir savunmacı. Bu yüzden 90 dakika boyunca sahada dinamizmini koruyor ve hırsıyla ön plana çıkıyor.
KOULIERAKIS KİMDİR?
28 Kasım 2003'te dünyaya gelen futbolcu, Yunanistan'ın Chania şehrinde doğdu.
Konstantinos Koulierakis, sağ ve sol stoperde oynayabiliyor.
Genç savunmacı, kariyerine PAOK'ta başlarken, 2019-20 sezonunda PAOK U17 takımında forma giydi.
Konstantinos Koulierakis, 2021-22 sezonunda PAOK U19 ve PAOK B takımlarında görev aldı.
Sarı lacivertlilerin transfer hedefi olan Konstantinos Koulierakis, 2022-23 sezonunda PAOK A Takımı ile maçlara çıkmaya başladı.
Henüz 18 yaşında olmasına karşın Konstantinos Koulierakis, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu tarafından bu sezon sıkça kendine yer buldu.
Konstantinos Koulierakis, PAOK ile Yunanistan Ligi'nde 11 müsabakada rol aldı ve 964 dakika sahada kaldı.
Koulierakis, PAOK'un Yunanistan Kupası son 16 turunda oynadığı PS Kalamata maçında da 32 dakika sahada kaldı.
MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI
Konstantinos Koulierakis, PAOK'ta gösterdiği performansla, Yunanisan Milli Takımı'na kadar yükseldi.
Genç oyuncu, Yunanistan'ın Malta ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında 45 dakika forma giydi.