Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in o özelliğini anlattı! "Mükemmel"

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in o özelliğini anlattı! "Mükemmel"

Fenerbahçe'nin transferi için Yunan ekibi PAOK ile görüşmelere başladığı Konstantinos Koulierakis'i editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Yunan gazeteci Petros Harizaklis'e sordu. Peki, Kanarya'nın yeni stoper hedefi Konstantinos Koulierakis, nasıl bir futbolcu? Saha içinde en iyi özellikleri neler? Konstantinos Koulierakis, Jorge Jesus'un sistemine uyuyor mu? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 14:23
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

Yunanistan kanadından, Konstantinos Koulierakis hakkında olumlu geri dönüşler alınırken, saha içindeki iyi yönleri dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

1. MADDE: ZEKİ
Konstantinos Koulierakis'in en belirgin özelliği, zeki olması. Saha içinde, gerek toplu gerekse topsuz alanda nerede olacağını biliyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

2. MADDE: DİAGONAL PASLARI BAŞARILI
Jorge Jesus'un savunmadan oyun kuran bir sistemi benimsemesi, Koulierakis için avantajlı görünüyor. Genç oyuncu, uzun toplarda ve diagonal paslarda oldukça başarılı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

3. MADDE: SOL AYAĞI MÜKEMMEL!
Sağ ve sol stoperlerde oynayabilen Koulierakis, ayaklarını çok iyi kullanabiliyor. Sol ayağı, sağ ayağına göre daha güçlü ve onu saha içinde mükemmel kullanıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in o özelliğini anlattı! "Mükemmel"

4. MADDE: FORVETTEN ÖNCE TOPA SAHİP OLUR
Jorge Jesus'un savunmacılarının en önemli özelliği, topa rakipten önce hamle yapması. Konstantinos Koulierakis'in stili, bu bağlamda Attila Szalai'ye benziyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

Koulierakis de, topa rakip forvetten önce hamle yapma konusunda kendini geliştiren bir oyuncu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

5. MADDE: HIRSLI, MÜCADELECİ
Koulierakis, çabuk pes etmeyen, hırslı ve mücadeleci bir savunmacı. Bu yüzden 90 dakika boyunca sahada dinamizmini koruyor ve hırsıyla ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

KOULIERAKIS KİMDİR?
28 Kasım 2003'te dünyaya gelen futbolcu, Yunanistan'ın Chania şehrinde doğdu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

Konstantinos Koulierakis, sağ ve sol stoperde oynayabiliyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

Genç savunmacı, kariyerine PAOK'ta başlarken, 2019-20 sezonunda PAOK U17 takımında forma giydi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

Konstantinos Koulierakis, 2021-22 sezonunda PAOK U19 ve PAOK B takımlarında görev aldı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

Sarı lacivertlilerin transfer hedefi olan Konstantinos Koulierakis, 2022-23 sezonunda PAOK A Takımı ile maçlara çıkmaya başladı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

Henüz 18 yaşında olmasına karşın Konstantinos Koulierakis, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu tarafından bu sezon sıkça kendine yer buldu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

Konstantinos Koulierakis, PAOK ile Yunanistan Ligi'nde 11 müsabakada rol aldı ve 964 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

Koulierakis, PAOK'un Yunanistan Kupası son 16 turunda oynadığı PS Kalamata maçında da 32 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI
Konstantinos Koulierakis, PAOK'ta gösterdiği performansla, Yunanisan Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Konstantinos Koulierakis'in özelliğini anlattı! "Sol ayağı mükemmel"

Genç oyuncu, Yunanistan'ın Malta ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında 45 dakika forma giydi.

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