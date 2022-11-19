Fenerbahçe'de mutlular

Felipe Jonatan'dan da sarı lacivertli takımla ilgili açıklama geldi. Sol bek kendisiyle ilgilenildiği bizzat açıklayıp "Sene başında Fenerbahçe'den teklif geldi. Ama iki taraf için de iyi olmadı. Şimdi bir kez daha sorgulama geldi. Daha resmi bir teklif olmadı" itirafında bulundu. Jonatan ayrıca "Şu anda Fenerbahçe'de olan bazı arkadaşlar, Gustavo Henrique ve Luan Peres ile görüştüm. Sosyal ağlar aracılığıyla mutlu olduklarını görüyoruz" dedi.
FelipeJonatan'dan da sarı lacivertli takımla ilgili açıklama geldi. Sol bek kendisiyle ilgilenildiği bizzat açıklayıp "Sene başında Fenerbahçe'den teklif geldi. Ama iki taraf için de iyi olmadı. Şimdi bir kez daha sorgulama geldi. Daha resmi bir teklif olmadı" itirafında bulundu. Jonatan ayrıca "Şu anda Fenerbahçe'de olan bazı arkadaşlar, Gustavo Henrique ve Luan Peres ile görüştüm. Sosyal ağlar aracılığıyla mutlu olduklarını görüyoruz" dedi.