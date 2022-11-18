Haberler Fenerbahçe Alex’ten teşekkür

Alex’ten teşekkür

Sao Paulo alt yapısında görev aldıktan sonra ilk A Takım teknik direktörlük deneyimi için Avai ile anlaşan Alex de Souza'ya Fenerbahçeliler destek mesajı yağdırmıştı. Hem Alex hem de Avai Kulübü'nün sosyal medya hesapları sarı-lacivertli kalpler ve Alex'e başarı dileyen mesajlarla dolup taştı. Efsane isim de Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisine teşekkür etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Alex’ten teşekkür
Sao Paulo alt yapısında görev aldıktan sonra ilk A Takım teknik direktörlük deneyimi için Avai ile anlaşan Alex de Souza'ya Fenerbahçeliler destek mesajı yağdırmıştı. Hem Alex hem de Avai Kulübü'nün sosyal medya hesapları sarı-lacivertli kalpler ve Alex'e başarı dileyen mesajlarla dolup taştı. Efsane isim de Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisine teşekkür etti.
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