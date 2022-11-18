Alex’ten teşekkür

Sao Paulo alt yapısında görev aldıktan sonra ilk A Takım teknik direktörlük deneyimi için Avai ile anlaşan Alex de Souza'ya Fenerbahçeliler destek mesajı yağdırmıştı. Hem Alex hem de Avai Kulübü'nün sosyal medya hesapları sarı-lacivertli kalpler ve Alex'e başarı dileyen mesajlarla dolup taştı. Efsane isim de Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisine teşekkür etti.
Sao Paulo alt yapısında görev aldıktan sonra ilk A Takım teknik direktörlük deneyimi için Avai ile anlaşan Alex de Souza'ya Fenerbahçeliler destek mesajı yağdırmıştı. Hem Alex hem de Avai Kulübü'nün sosyal medya hesapları sarı-lacivertli kalpler ve Alex'e başarı dileyen mesajlarla dolup taştı. Efsane isim de Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisine teşekkür etti.