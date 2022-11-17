Stat turu attılar

Adalat Bakanlığı İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde infaz gören çocuklar ve refakatçileri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'ne bir ziyarette bulundular. 18 yaş altı çocuklar, müze turu attılar, soyunma odalarını ve saha içini gezdiler.
Adalat Bakanlığı İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde infaz gören çocuklar ve refakatçileri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'ne bir ziyarette bulundular. 18 yaş altı çocuklar, müze turu attılar, soyunma odalarını ve saha içini gezdiler.