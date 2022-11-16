Pereira Rangers’a

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı iki dönemde de sezon sonunu göremeyen Vitor Pereira, Corinthians macerası sonrasında Avrupa'ya dönüş yapıyor. Daily Record'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcı, Rangers'ta görevden alınması beklenen Giovanni van Bronckhorst'un yerine geçecek. Pereira, Rangers ile anlaşırsa Beşiktaş'tan giden Rıdvan Yılmaz ile buluşacak.
Fenerbahçe'yi çalıştırdığı iki dönemde de sezon sonunu göremeyen Vitor Pereira, Corinthians macerası sonrasında Avrupa'ya dönüş yapıyor. Daily Record'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcı, Rangers'ta görevden alınması beklenen Giovanni van Bronckhorst'un yerine geçecek. Pereira, Rangers ile anlaşırsa Beşiktaş'tan giden Rıdvan Yılmaz ile buluşacak.