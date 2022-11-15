Diego Ribas jübile yaptı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas, futbolu bıraktı. Unutulamz 10 numara 37 yaşında sahalara veda etti. Tecrübeli isim Flamengo'nun sahasında Avai'ye 2-1 kaybettiği maçın ardından meşhur 10 numaralı formasını çıkardı. Gabriel Barbosa'ya teslim etti. Diego Ribas duygusal anlar yaşadı. Tüm stat o oyundan çıkarken ayakta alkışladı. Fenerbahçe taraftarı da sevgi dolu mesajlar yolladı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas, futbolu bıraktı. Unutulamz 10 numara 37 yaşında sahalara veda etti. Tecrübeli isim Flamengo'nun sahasında Avai'ye 2-1 kaybettiği maçın ardından meşhur 10 numaralı formasını çıkardı. Gabriel Barbosa'ya teslim etti. Diego Ribas duygusal anlar yaşadı. Tüm stat o oyundan çıkarken ayakta alkışladı. Fenerbahçe taraftarı da sevgi dolu mesajlar yolladı.