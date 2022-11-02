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Fenerbahçe ağır favori

Kanarya'nın eski oyuncularından olan şu anda da kariyerini Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sarılacivertlilerin önde olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe ağır favori
Kanarya'nın eski oyuncularından olan şu anda da kariyerini Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sarılacivertlilerin önde olduğunu belirtti. Tolgay "Şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe. Çok geniş bir kadrosu var. İyi de bir hocası var. Çok formdalar. Açık ara öndeler" diye konuştu.
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