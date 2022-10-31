FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - JESUS BÜYÜK TEHLİKEYİ SEZDİ!

Fenerbahçe kolay giden maçı 2 defa zora sokmasına rağmen, son 5 dakikada rahatlayıp farklı skorla yine üç puanın sahibi oldu. İlk yarı Fenerbahçe'nin kontrolünde geçti.