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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 5-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:16
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - JESUS BÜYÜK TEHLİKEYİ SEZDİ!

Fenerbahçe kolay giden maçı 2 defa zora sokmasına rağmen, son 5 dakikada rahatlayıp farklı skorla yine üç puanın sahibi oldu. İlk yarı Fenerbahçe'nin kontrolünde geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Kapalı savunma karşısında Emre'nin adam eksilten dribblingleri faydalı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ama Pedro'nun hareketsizliği, kanatlardan etkili atak gelmeyişi pozisyon zenginliğini engelledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Sonra İrfan Can ikinci şut denemesinde farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya Fenerbahçe, fazla rahatlıktan motivasyonsuz başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ve Szalai'nin hediyesiyle fark bire indi. Kısa süre sonra Batshuayi üçüncü golü attı ama iki farkla galip takım, yapılmaması gereken bir hatayla geride 40 metre genişlikte çizgi halinde yakalanıp ikinci golü yedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Sonrasında iş iyice tehlikeli duruma geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Jorge Jesus da kenarda tehlikeyi sezip dördüncü değişiklik olarak Crespo'yu sahaya sürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Onun gayreti ve Valencia'nın hareketliliği sonucu Batshuayi de rahatladı ve Fenerbahçe son 5 dakikada farka gitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Gelelim genel gözlemlerime; bu defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarma hatası bir gün başa ciddi iş açacak gibi gözüküyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ferdi'yi dün dikkatle izledim. Kuvvetli, disiplinli ama ofansif girişimlerin sonunu iyi getiremiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Joao Pedro bir türlü Cagliari'deki form düzeyine ulaşamıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül İstanbulspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İstanbulspor'un kapasitesi sınırlı genç kadrosunun Süper Lig'e çıkması çok büyük bir başarıydı.

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