Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Filip Novak'ın ardından bir ayrılık daha! Mauricio Lemos o takıma...

Fenerbahçe'de Filip Novak'ın ardından bir ayrılık daha! Mauricio Lemos o takıma...

Fenerbahçe, son olarak Çek futbolcu Filip Novak'ın FC Baniyas'a transferini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, sarı lacivertlilerin Mauricio Lemos ile de yollarını ayıracağı ifade edildi. İşte Lemos'un yeni takımı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:54
Fenerbahçe'de Filip Novak'ın ardından bir ayrılık daha! Mauricio Lemos o takıma...

Mauricio Lemos'un Fenerbahçe macerası son buluyor. Emre Belözoğlu'nun tartışılan transferlerinden olan Uruguaylı stoper, Sarı-Lacivertlilere veda ediyor. Fenerbahçe'nin TFF tescil listesine dahil etmediği Mauricio Lemos'un da Novak gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutacağı öne sürüldü.

MAURICIO LEMOS DA BAE YOLCUSU
Fenerbahçe'nin 1,5 milyon euroya transfer ettiği ve 850 bin euro + bonuslar şeklinde maaş ödediği Mauricio Lemos ile yolar ayrılıyor. Fenerbahçe'ye faturası 4 milyon 50 bin euro olan Uruguaylı savunmacı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala ülkenin yolunu tutuyor.

FC BANİYAS İDDİASI
Akşam'ın haberine göre, Filip Novak'ı yine BAE ekiplerinden Al Jazira'ya gönderen Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u da FC Baniyas'a satmaya hazırlanıyor. Kadrosunda sadece 3 tane stoper bulunduran Arap temsilcisi, iddiaya göre 26 yaşındaki stoperin transferi için devreye girdi.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK
Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarması beklenmezken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi kapanmadan Fenerbahçe'nin işi bitirmek istediği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi'ne vasat bir başlangıç yapan FC Baniyas, 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak kendisine 9. sırada yer buldu.

Derbide hangisi oynayacak? Öne çıkan aday... Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası sular durulmuyor! Stefan Kuntz'a olay sözler: "Bomba sanıp karakola götürecek..."
Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor
Buruk transferde ince eleyip sık dokuyor!
Novak'la yollar ayrıldı! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pelkas konuştu! Hull'de kalacak mı?
Novak'la yollar ayrıldı! Yeni adresi...
28 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TUS 2022 2. dönem kontenjanları
Eylül enflasyonu ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pelkas konuştu! Hull'de kalacak mı? Pelkas konuştu! Hull'de kalacak mı? 13:27
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı... F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı... 12:54
Kaloğlu Eyüpspor'u gözüne kestirdi! Kaloğlu Eyüpspor'u gözüne kestirdi! 12:47
Karaman'a hakaret eden taraftara hapis şoku! Karaman'a hakaret eden taraftara hapis şoku! 12:13
Beşiktaş açıkladı! Karaveli'nin yerine... Beşiktaş açıkladı! Karaveli'nin yerine... 11:58
Novak'la yollar ayrıldı! Yeni adresi... Novak'la yollar ayrıldı! Yeni adresi... 11:54
Daha Eski
Emirhan'dan olay sözler! "Futbolu bırakacaktım" Emirhan'dan olay sözler! "Futbolu bırakacaktım" 11:53
Timur'dan flaş hamle! O kulübü satın aldı Timur'dan flaş hamle! O kulübü satın aldı 11:43
Dee Bost'tan taraftara mesaj! Dee Bost'tan taraftara mesaj! 11:35
Bartra'dan flaş transfer itirafı! Bartra'dan flaş transfer itirafı! 11:23
Kartal'da kaleci çıkmazı! "Derbide o oynamalı" Kartal'da kaleci çıkmazı! "Derbide o oynamalı" 11:22
Richarlison'a maçta ırkçı saldırı Richarlison'a maçta ırkçı saldırı 11:11