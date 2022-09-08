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Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç transferinde anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile Tayyip Talha Sanuç’un transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Öte yandan Fenerbahçe'nin, Tayyip Talga transferi için Adana Demirspor'a ödeyeceği transfer ücreti de belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 15:46 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 16:14
Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç transferinde anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan transfer yapıyor.

A Spor'un haberine göre Kanarya, Adana Demirsporlu Tayyip Talha'yı kadrosuna katıyor.

Sarı lacivertliler, Tayyip Talha transferi için Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Kanarya, Akdeniz ekibi ile 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif ile uzlaşmaya vardı.

Tayyip Talha Sanuç 8 Eylül Perşembe günü, akşam saatlerinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

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