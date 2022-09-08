Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç transferinde anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan transfer yapıyor.

A Spor'un haberine göre Kanarya, Adana Demirsporlu Tayyip Talha'yı kadrosuna katıyor.

Sarı lacivertliler, Tayyip Talha transferi için Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardı.



BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Kanarya, Akdeniz ekibi ile 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif ile uzlaşmaya vardı.

Tayyip Talha Sanuç 8 Eylül Perşembe günü, akşam saatlerinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.