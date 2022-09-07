Haberler Kimdir TAYYİP TALHA SONUÇ KİMDİR? | Tayyip Talha Sonuç nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - Kariyeri ve bilinmeyenleri...

TAYYİP TALHA SONUÇ KİMDİR? | Tayyip Talha Sonuç nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Transfer döneminde ismi sık sık Beşiktaş ile yan yana gelen Tayyip Talha Sonuç'un kim olduğu merak ediliyor. Transferlerin bitiş dönemine kısa bir zaman kala Fenerbahçe'nin de düğmeye bastığı genç yetenek hakkında, armaa motorlarında Tayyip Talha Sonuç kimdir? Tayyip Talha Sonuç nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 16:00
TAYYİP TALHA SONUÇ KİMDİR? | Tayyip Talha Sonuç nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - Kariyeri ve bilinmeyenleri...

Transfer döneminin bitmesine kısa bir zaman kala Beşiktaş'ın fitilini ateşlediği Adana Demirspor oyuncusu Tayyip Talha Demir, şimdi de Fenerbahçe'nin radarına girdi. Genç stoper için büyüklerin seferber olmasının ardından sporseverler Tayyip Talha Sonuç kimdir? Tayyip Talha Sonuç nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte kariyeri ve bilinmeyenleri ile Tayyip Talha Sonuç...

TAYYİP TALHA SONUÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

17 Aralık 1999'da doğan 22 yaşındaki Tayyip Talha Sonuç, halihazırda Adana Demirspor'da forma giymektedir. İlk profesyonel maçına 2 Haziran 2017 tarihinde Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 3-2 yendikleri Akhisar Belediyespor karşısında çıktığında 17 yaşında olan Tayyip Talha Sonuç Karabüklüdür.

TAYYİP TALHA SONUÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

  • Kardemir Karabükspor (2010-2016))
  • Karabükspor Alt (2015 - 2016)
  • Karabükspor U19 (2016 - 2017)
  • Karabükspor U21 (2017 - 2018)
  • Karabükspor (2018 - 2019)

TAYYİP TALHA SONUÇ KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine Karabükspor altyapısında başladı. 2018 yılında 245 bin euro bonservis bedeli ile Adana Demirspor'a transfer oldu. Mavi-lacivertli formayla 96 karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, 5 gol kaydetti. 22 yaşındaki genç futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor. 1.88 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tayyip Talha Sanuç'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro.

A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Tayyip Talha Sonuç ile ilgilendiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç'un durumunu yakından takip ediyor. Adana Demirspor'a istenen bonservis bedelini sordu. Oyuncunun şartlarını sordu. Fenerbahçe'nin görüştüğü başka stoperler de var. Yabancı isimler de var."

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