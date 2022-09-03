Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'den ayrılıp VavaCars Fatih Karagümrük'e katılan Sierra Leoneli savunma oyuncusu Steven Caulker, Fenerbahçe dönemi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'den ayrılıp VavaCars Fatih Karagümrük'e katılan Sierra Leoneli savunma oyuncusu Steven Caulker, Fenerbahçe dönemi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
BBC Sport Africa'ya konuşan ve Fenerbahçe'den ayrılma nedenlerini açıklayan Caulker, şöyle konuştu;
"Ayrılma sebebim, düzenli olarak oynamak istememdi. 1 yıl boyunca Fenerbahçe'de hiçbir şey yapmadan oturmak istemedim. Teknik direktör tarafından istendiğim bir kulüpte olmak bir yerde olmak istedim."
Sözlerine devam eden Caulker, "Fenerbahçe'ye geçen yıl hatalı bir şekilde transfer olmamdan çok şey öğrendim. Bu yüzden beni gerçekten isteyen ve oynamak istediğim bir yere transfer olmak benim için önemliydi"
PIRLO'DAN ÖĞRENECEKLERİM VAR
Fatih Karagümrük'e katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Steven Caulker, şöyle devam etti;
"Fatih Karagümrük'te olduğum ve Andrea Pirlo ile çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum.
Gelecekte benim de teknik direktör olma hedefim var ve Pirlo gibi üst seviyelerde büyük tecrübelere sahip bir isimden öğreneceğim çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Karagümrük tercihimin sebeplerinden biri de bu." ifadelerini kullandı.
STEVEN CAULKER KİMDİR?
29 Aralık 1991'de İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan 1,91'lik stoper Steven Caulker, futbola ülkesinin ekiplerinden Tottenham'ın alt yapısında başladı.
2009'da A takıma yükselen Steven Caulker, 2009'da Yeovil Town'a kiralık olarak gönderildi.
Ardından Bristol City ve Swansea'da kiralık olarak top koşturan Steven Caulker, 2013'te Cardiff'e 9,15 milyon avro bedelle transfer oldu.
1 yıl sonra da Queens Park'ın 10,75 milyon paund karşılığında kadrosuna kattığı Steven Caulker, 2015'te Southampton'a kiralık gönderildi.
2016'da Liverpool'da kiralık olarak oynayan Steven Caulker, 2018'de Dundee FC'ye gitti.
Bir dönem kulüpsüz olarak boşta kalan Steven Caulker, 2019'da bonservis bedeli olmadan Aytemiz Alanyaspor'un kadrosuna dâhil oldu.
Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, Gaziantep FK'ya kiralandı.
Caulker, bu sezon başında ise Fatih Karagümrük'e transfer oldu.