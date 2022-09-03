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Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında transfer olan ancak Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasını istediği Steven Caulker, bu sezon başında da Jorge Jesus'un takımında kendisine yer bulamamıştı. Fatih Karagümrük'e transfer olan Caulker, flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 08:15
Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'den ayrılıp VavaCars Fatih Karagümrük'e katılan Sierra Leoneli savunma oyuncusu Steven Caulker, Fenerbahçe dönemi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

BBC Sport Africa'ya konuşan ve Fenerbahçe'den ayrılma nedenlerini açıklayan Caulker, şöyle konuştu;

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"Ayrılma sebebim, düzenli olarak oynamak istememdi. 1 yıl boyunca Fenerbahçe'de hiçbir şey yapmadan oturmak istemedim. Teknik direktör tarafından istendiğim bir kulüpte olmak bir yerde olmak istedim."

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Sözlerine devam eden Caulker, "Fenerbahçe'ye geçen yıl hatalı bir şekilde transfer olmamdan çok şey öğrendim. Bu yüzden beni gerçekten isteyen ve oynamak istediğim bir yere transfer olmak benim için önemliydi"

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

PIRLO'DAN ÖĞRENECEKLERİM VAR

Fatih Karagümrük'e katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Steven Caulker, şöyle devam etti;

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"Fatih Karagümrük'te olduğum ve Andrea Pirlo ile çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum.

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Gelecekte benim de teknik direktör olma hedefim var ve Pirlo gibi üst seviyelerde büyük tecrübelere sahip bir isimden öğreneceğim çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Karagümrük tercihimin sebeplerinden biri de bu." ifadelerini kullandı.

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

STEVEN CAULKER KİMDİR?

29 Aralık 1991'de İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan 1,91'lik stoper Steven Caulker, futbola ülkesinin ekiplerinden Tottenham'ın alt yapısında başladı.

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

2009'da A takıma yükselen Steven Caulker, 2009'da Yeovil Town'a kiralık olarak gönderildi.

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Bir dönem kulüpsüz olarak boşta kalan Steven Caulker, 2019'da bonservis bedeli olmadan Aytemiz Alanyaspor'un kadrosuna dâhil oldu.

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, Gaziantep FK'ya kiralandı.

Steven Caulker'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Caulker, bu sezon başında ise Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

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