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FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı antrenör Jorge Jesus'a olan hayranlığını anlattı! "Akademide ondan bahsediyorum"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u, Brezilya futbol akademisi antrenörü Leandro Zago anlattı. Jesus'un Flamengo'nun başındayken oynadığı futbolcu, Jesus'un futbola karşı bakış açısından ve savunma taktiğinden bahsetti. İte Leandro Zago'nun o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:24
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Brezilyalı antrenör Jorge Jesus'a olan hayranlığını anlattı! "Akademide ondan bahsediyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Flamengo dönemindeki yaşadıklarını, futbol stratejisini, yer aldığı takımlara olan bağlılığını Brezilya futbol akademisi antrenörü Leandro Zago anlattı. İşte o sözler...

Brezilyalı antrenör Jorge Jesus'a olan hayranlığını anlattı! "Akademide ondan bahsediyorum"

"Bence, Jesus takım ve camia ile çok uğraştı. Brezilya futbolunu, konfor alanından alıp zorlu bir etaba getirdi. Jesus ve Sampaoli, önemli işler yaptılar. Ancak, Jesus çok daha fazlasını ayptı. Oldukça ilginç şeylerle uğraştı.

Brezilyalı antrenör Jorge Jesus'a olan hayranlığını anlattı! "Akademide ondan bahsediyorum"

"YAŞ, DENEYİM, KENDİNE GÜVEN..."
En çok uğraştığı şeylerden biri, takım yönetimi. Emirlerini güçlü bir sesle dile getiriyordu. Bunun yaş, deneyim ve kendine güven ile ilgisi var. Bu onun stratejisiydi. Takım, onun sisteminde oynamak zorundaydı. Eğer bir maçı üç farkla kazanırlarsa, kendi oyununu oynatmakta daha da diretiyordu. Aksi halde takımı zor süreçler bekliyordu. Jesus, futbola bu kültürle ve hırsla bakıyor. Futbolu, yüksek performanslı bir spor olarak düşünüyor. Taraftarlara hak ettikleri oyunu izletiyor. Bulunduğu kulüpte, kazanma ve iyi maç çıkarma sorumluluğunun farkındaydı.

Brezilyalı antrenör Jorge Jesus'a olan hayranlığını anlattı! "Akademide ondan bahsediyorum"

Jesus, Portekizli bir antrenör olmasına karşın, Brezilya'da hücumdan çok savunmasıyla tanınıyor. Defans hattını uzun boylu futbolculardan tercih ediyordu. Hücumcularını, rakip kaleye yakın yerlerde de savunmacı olarak kullanıyordu.

Brezilyalı antrenör Jorge Jesus'a olan hayranlığını anlattı! "Akademide ondan bahsediyorum"

Takımının defansı da, orta sahaya yakın olduğu için maç içinde hep aktif rol oynuyordu. Topu kaybettiklerinde, savunmanın hemen geriye gelemeyeceğini biliyor. Bunun için oyuncularını çok iyi eğitiyor. Top onun için arkaya sarkmamalı.

Brezilyalı antrenör Jorge Jesus'a olan hayranlığını anlattı! "Akademide ondan bahsediyorum"

"BREZİLYA FUTBOL AKADEMİSİNDE ONDAN BAHSEDİYORUM"
Verdiğim seminerlerde ve eğitimlerimde, görev aldığım Brezilya futbol akademisinde, Jesus'un savunma anlayışından bahsediyorum. Brezilya futboluna getirdiklerini konuşuyorum. Hem yüksek tansiyonda oynayabiliyor, hem de geçiş futbolu oynayabiliyor. Biz Brezilya'ya bir bağımlılık var, takım topu kaybeder kaybetmez geriye doğru koşulur. Bu yanlış bir tercih. Jesus, yüksek puan almayı seven ve bununla yaşayan bir antrenör."

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