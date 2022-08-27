FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilyalı antrenör Jorge Jesus'a olan hayranlığını anlattı! "Akademide ondan bahsediyorum"

"YAŞ, DENEYİM, KENDİNE GÜVEN..."

En çok uğraştığı şeylerden biri, takım yönetimi. Emirlerini güçlü bir sesle dile getiriyordu. Bunun yaş, deneyim ve kendine güven ile ilgisi var. Bu onun stratejisiydi. Takım, onun sisteminde oynamak zorundaydı. Eğer bir maçı üç farkla kazanırlarsa, kendi oyununu oynatmakta daha da diretiyordu. Aksi halde takımı zor süreçler bekliyordu. Jesus, futbola bu kültürle ve hırsla bakıyor. Futbolu, yüksek performanslı bir spor olarak düşünüyor. Taraftarlara hak ettikleri oyunu izletiyor. Bulunduğu kulüpte, kazanma ve iyi maç çıkarma sorumluluğunun farkındaydı.