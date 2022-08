Fenerbahçe - Slovacko: 3-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Slovacko ile karşılaştı.

Kadıköy'de oynanan maçı sarı lacivertliler 17. dakikada Emre Mor, 45+1 ve 81. dakikada Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 3-0 kazandı.

Rövanş karşılaşması 11 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak.

11'DE 5 DEĞİŞİKLİK!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan kaleci Altay'ın yerine Ertuğrul Çetin'i ilk 11'de görevlendiren deneyimli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi. Portekizli çalıştırıcı, cezalı İsmail Yüksek'in yokluğunda Miha Zajc'a şans verirken, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Joshua King'in yerine de Lincoln Henrique'yi tercih etti.

Jorge Jesus, savunmada Dinamo Kiev maçında ilk 11'de görevlendirdiği Marcel Tisserand'ı maç kadrosuna bildirmezken, bu oyuncunun yerine yeni transfer Gustavo Henrique'yi ilk 11'de oynattı.

Slovacko karşısında kalede Ertuğrul Çetin'i oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ise sağda Emre Mor'u, ortada Miha Zajc'ı ve solda Lincoln Henrique'yi sahaya sürdü.

İkinci forvet pozisyonunda Diego Rossi'yi değerlendiren Jesus, gol yollarında da yine Enner Valencia'ya şans verdi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda Güler, Miguel Crespo, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak ve Burak Kapacak ise yedek soyundu.

GENÇ KALECİ ERTUĞRUL'UN İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, Slovacka karşısında ilk Avrupa deneyimini yaşadı.

Sarı-lacivertli ekipte A takımda ilk resmi maçına geçtiğimiz sezon ligde Antalyaspor deplasmanında çıkan Ertuğrul, ilk 90 dakika heyecanını da Altay karşısında yaşamıştı.

Bu iki maç dışında resmi maçlarda süre alamayan 19 yaşındaki file bekçisi, hazırlık maçında Partizan karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Ertuğrul, kaleci Altay'ın sakatlığı, yeni transfer İrfan Can Eğribayat'ın henüz takımla çalışmamış olması nedeniyle önemli karşılaşmada kaleyi korudu.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gustavo Henrique ve Luan Peres, ilk kez sarı-lacivertli formayla buluştu.

Kim Min-jae'nin ayrılışı ve Serdar Aziz'in sakatlığıyla savunmada problem yaşayan Fenerbahçe, bu bölgedeki eksiği 2 Brezilyalı savunmacıyla gidermişti.

Teknik direktör Jorge Jesus, takıma son 1 hafta içinde katılan Brezilyalı savunmacılardan Gustavo Henrique'yi ilk 11'de oynatırken, Luan Peres yedek bekledi.

MERT HAKAN KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Hakan Yandaş, Slovacko maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

Tecrübeli oyuncunun yerine yeni transfer kaleci İrfan Can Eğribayat kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu mücadeleye UEFA listesinden 3 oyuncu eksiğiyle çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için müsabakada yer almadı.

Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Joshua King ve henüz takımla çalışmayan yeni transfer İrfan Can Eğribayat da kadroda bulunmadı.

Öte yandan, diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır yedek soyundu.

Bu oyuncuların yanı sıra, sakatlıkları sebebiyle isimleri bildirilmeyen İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Joao Pedro ile son anda kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı.

MİHA ZAJC 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Miha Zajc, Slovacko müsabakasına ilk 11'de başladı.

Sarı-lacivertliler adına geçtiğimiz sezonun en çok beğenilen isimleri arasına yer alan Slovenyalı futbolcu, Dinamo Kiev maçlarında süre alamamıştı.

Orta sahaya yapılan takviyelerin ardından kadrodan uzak kalan 28 yaşındaki orta saha, Slovacko karşısında teknik direktör Jorge Jesus tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

VALENCİA SAHAYA KAPTAN ÇIKTI

Fenerbahçe'de Slovacko karşısında Enner Valencia sahaya kaptan olarak çıktı.

Kaptan Altay Bayındır'ın yokluğunda kaptanlık pazubendini Valencia taktı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.

Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.

Minik Fenerbahçeliler, futbolcularla el ele seremonide

Fenerbahçe, bu sezon iç saha maçları öncesinde düzenlenecek seremonide taraftarların çocuklarının da yer alacağını açıklamıştı.

Slovacko mücadelesinde de minik Fenerbahçeliler, seremonide yerini aldı.