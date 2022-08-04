Haberler Fenerbahçe Osman Ertuğrul Çetin ilk kez Avrupa maçında!

Osman Ertuğrul Çetin ilk kez Avrupa maçında!

Fenerbahçe’de genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sahaya çıkıyor. Sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır’ın yedek soyunduğu maçta eldiveni giyen 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Avrupa Kupası mücadelesinde ilk kez forma giydi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 20:10
Osman Ertuğrul Çetin ilk kez Avrupa maçında!
Fenerbahçe'de genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sahaya çıkıyor.

Sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır'ın yedek soyunduğu maçta eldiveni giyen 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Avrupa Kupası mücadelesinde ilk kez forma giydi. Genç kaleci geçen sezon ligde Antalyaspor maçında son 5 dakika, 2-1 kazanılan Altay maçında ise 90 dakika kaleyi korumuştu.
DİĞER
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı çalkaladı!
Son dakika: Araç sahiplerine güzel haber! Benzin ve motorine indirim geliyor! İşte benzin fiyatları...
Başakşehir'in Breidablik maçı 11'i belli oldu!
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Slovacko | CANLI
Yeni transfer Henrique ilk kez çubukluyu giydi!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
ALES NE ZAMAN?
ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osman Ertuğrul Çetin ilk kez Avrupa maçında! Osman Ertuğrul Çetin ilk kez Avrupa maçında! 20:10
Fenerbahçe - Slovacko | CANLI Fenerbahçe - Slovacko | CANLI 19:43
Konyaspor'un ilk 11'i belli oldu Konyaspor'un ilk 11'i belli oldu 19:41
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok 19:31
Sevilla'dan Galatasaray'a teşekkür Sevilla'dan Galatasaray'a teşekkür 19:21
Alex Telles'in yeni adresi resmen açıklandı! Alex Telles'in yeni adresi resmen açıklandı! 19:11
Daha Eski
Cimbom'a Kamerunlu forvet! Cimbom'a Kamerunlu forvet! 18:42
Rugani'den G.Saray'ın sözleşme teklifine cevap! Rugani'den G.Saray'ın sözleşme teklifine cevap! 18:21
Trabzonspor İstanbul'a 4 eksikle gitti Trabzonspor İstanbul'a 4 eksikle gitti 18:02
PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza! PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza! 17:46
F.Bahçe'nin Slovacko maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Slovacko maçı 11'i belli oldu! 17:41
Mensah'tan flaş Beşiktaş sözleri! Mensah'tan flaş Beşiktaş sözleri! 16:29