TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi! Transfer gerçekleşirse...

Fenerbahçe hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

Golcü sorununu kısa zamanda çözmek isteyen Fenerabahçe'de transfer listesinin ilk sırasında Aleksander Sörloth yer alıyor.

Golcü futbolcu için pusuda bekleyen sarı-lacivertlilere Norveç basınından müjdeli haber geldi.

Norveç basınında yer alan haberde, Chelse forması giyen Timo Werner'in Leipzig'e geri dönebileceği iddia edildi.

Alman futbolcunun Chelsea'den ayrılmak için maaşında yarı yarıya indirimi gitmeyi bile kabul ettiği yazıldı.

Alman ekibi Leipzig'in Werner transferi için Chelsea ile görüşme halinde olduğu duyuruldu.

SÖRLORH İDDİASI

Timo Werner'in Leipzig'e geri dönmesiyle Aleksander Sörloth'un takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Haberde ayrıca Sörloth'un yeni adresinin büyük olasılıkla Türkiye olabileceğinin altı çizildi.



