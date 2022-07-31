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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da Brezilya ekolü geri döndü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe kadrosunu 9 isimle güçlendirdi. Bu isimlerden 5'i (Lincoln, Arao, Pedro, Peres ve Henrique) ise Brezilyalı... Kanarya, bir döneme damga vuran Alex, Aurelio, Nobre, Luciano ve Carlos’lu sezonlara gönderme yapıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 07:54
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da Brezilya ekolü geri döndü!

Jorge Jesus ile yeni bir döneme giriş yapan ve şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, uzun aradan sonra Brezilya ekolüne dönüş yapıyor. Bir dönem harika işler yapan Alex, Aurelio, Luciano, Nobre, Edu, Carlos, Deivid, Andre Santos ve Cristian Baroni gibi kulüp tarihinde iz bırakmış Sambacılar'dan sonra sarı-lacivertliler, yeni sezon için şu ana kadar yaptığı 9 transferden 5'ini Brezilyalı isimlerden tercih etti.

OYUNCU AYNI DİLİ KONUŞUYOR

Sabah'ın haberine göre; Brezilya'dan Lincoln Henrique, Arao, Joao Pedro, Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Kanarya'da ayrıca Emre Mor, Bruma, Joshua King, Tiago Çukur alındı. Güney Amerikalı oyuncuların yeteneklerine çok güvenen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezon planlarını buna göre yapıyor. Bu arada 5 Sambacı ve Portekizli Bruma ve Crespo ile birlikte Fenerbahçe'de 7 yabancı futbolcu aynı dili konuşmanın avantajını yaşıyor.

DEVLER LİGİ'NDE BÜYÜK BAŞARI

2007-2008 sezonunda kadroda tam 6 Brezilyalı futbolcu bulunuyordu. O dönem başarılı işlere imza atan kadro, Şampiyonlar Ligi'nden gruplardan çıkmış, çeyrek finale kadar ilerlemişti. Benzer senaryo bu sene yaşanırken transfer edilen Sambacılar'ın kalitesi ve bu sezon gösterecekleri performans ise merakla bekleniyor.

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