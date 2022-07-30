Fenerbahçe'de Jorge Jesus kafaları karıştırdı! Herkes forvet beklerken...

Fenerbahçe'de herkesin beklentisi forvet transferi... Ancak Jorge Jesus bu konuda sinyal vermedi.



Portekiz'den Kanal 11'e açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "En iyi stoperimizi kaybettik. İki tane daha stoper istiyorum. Luan Peres transferi tamamlandı, Gustavo Henrique ise hala karara bağlanmadı... Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Forvetten bahsetmeyen Jesus, Fenerbahçe ile anılan İranlı golcü Mehdi Taremi sorulunca, "Taremi'nin özelliklerini beğeniyorum. Ancak onun pozisyonu için 4 oyuncum var. Böyle bir ihtimal doğmaz" dedi...



Jorge Jesus'un sözleri herkesi şok etti. Ancak yönetimin, Berisha'yı gönderdikten sonra bir golcü alacağı belirtiliyor.



PLEA İÇİN YENİ GİRİŞİM BEKLENİYOR

Yönetimin, M'Gladbach'ın Fransız golcüsü Alassane Plea için yeni girişim yapabileceği konuşuluyor. İtalyan basını, Andrea Belotti'nin ise Roma ile flört ettiğini yazdı.