Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus kafaları karıştırdı! Herkes forvet beklerken...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kafaları karıştırdı! Herkes forvet beklerken...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İki stoper ve kaleci istediğini söyleyen Jesus, forvete değinmedi... Taremi sorulunca, “O pozisyon için şu anda 4 oyuncum var” diyerek kafa karıştırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus kafaları karıştırdı! Herkes forvet beklerken...

Fenerbahçe'de herkesin beklentisi forvet transferi... Ancak Jorge Jesus bu konuda sinyal vermedi.

Portekiz'den Kanal 11'e açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "En iyi stoperimizi kaybettik. İki tane daha stoper istiyorum. Luan Peres transferi tamamlandı, Gustavo Henrique ise hala karara bağlanmadı... Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Forvetten bahsetmeyen Jesus, Fenerbahçe ile anılan İranlı golcü Mehdi Taremi sorulunca, "Taremi'nin özelliklerini beğeniyorum. Ancak onun pozisyonu için 4 oyuncum var. Böyle bir ihtimal doğmaz" dedi...

Jorge Jesus'un sözleri herkesi şok etti. Ancak yönetimin, Berisha'yı gönderdikten sonra bir golcü alacağı belirtiliyor.

PLEA İÇİN YENİ GİRİŞİM BEKLENİYOR
Yönetimin, M'Gladbach'ın Fransız golcüsü Alassane Plea için yeni girişim yapabileceği konuşuluyor. İtalyan basını, Andrea Belotti'nin ise Roma ile flört ettiğini yazdı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çifte transfer bombası! 7 yıl sonra Florya'da buluşuyorlar
Didem Sarı'yı anmak istemedi! Adı Çağla Şıkel’le yasak aşk iddialarına karışan İzzet Antebi, Tuvana Türkay'la Bodrum'da...
F.Bahçe'de savunma istikrarsızlığı! 5 sezonda 13 stoper
Batsman Fırtına yolunda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Alioski sürprizi! Temsilcileri İstanbul'da
F.Bahçe'de savunma istikrarsızlığı! 5 sezonda 13 stoper
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Masuaku atağı Masuaku atağı 01:03
Emirhan’a Torino kancası Emirhan’a Torino kancası 01:02
Gustavo Henrique 1 yıllık kiralandı Gustavo Henrique 1 yıllık kiralandı 01:00
Luan Peres’ten 3 yıllık imza Luan Peres’ten 3 yıllık imza 00:59
Dortmund'dan kupada farklı tarife Dortmund'dan kupada farklı tarife 00:57
Kupa Ankaragücü’nün Kupa Ankaragücü’nün 00:56
Daha Eski
Dortmund turu rahat geçti! Dortmund turu rahat geçti! 00:38
Dortmund turu rahat geçti! Dortmund turu rahat geçti! 00:36
F.Bahçe transferi resmen açıkladı F.Bahçe transferi resmen açıkladı 00:28
Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları 00:17
Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları 00:17
Sivasspor'a Kamerunlu kanat Sivasspor'a Kamerunlu kanat 00:12