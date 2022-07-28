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Fenerbahçe'de yönetim kurulunda bulunan Ömer Temelli istfia etti!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, yönetim ve icra kurulu üyesi olan Ömer Temelli görevlerinden istifa etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 15:23
Fenerbahçe'de yönetim kurulunda bulunan Ömer Temelli istfia etti!

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimde istifa geldi.

Daha önce Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan, Ali Koç döneminde Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olan Ömer Temelli istifa etti.

Sarı-lacivertli takımda sezon öncesi yaşanan bu istifaya, Ali Koç ile Ömer Temelli arasındaki fikir ayrılıklarının neden olduğu öne sürüldü.

Böylece Ömer Temelli, Fenerbahçe Kulübü'ndeki tüm görevlerinden istifa etti.

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