Fenerbahçe'de yönetim kurulunda bulunan Ömer Temelli istfia etti!

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimde istifa geldi.
Daha önce Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan, Ali Koç döneminde Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olan Ömer Temelli istifa etti.
Sarı-lacivertli takımda sezon öncesi yaşanan bu istifaya, Ali Koç ile Ömer Temelli arasındaki fikir ayrılıklarının neden olduğu öne sürüldü.
Böylece Ömer Temelli, Fenerbahçe Kulübü'ndeki tüm görevlerinden istifa etti.
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimde istifa geldi.
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