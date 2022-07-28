Fenerbahçe'de yönetim kurulunda bulunan Ömer Temelli istfia etti!

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimde istifa geldi.



Daha önce Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan, Ali Koç döneminde Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olan Ömer Temelli istifa etti.



Sarı-lacivertli takımda sezon öncesi yaşanan bu istifaya, Ali Koç ile Ömer Temelli arasındaki fikir ayrılıklarının neden olduğu öne sürüldü.



Böylece Ömer Temelli, Fenerbahçe Kulübü'ndeki tüm görevlerinden istifa etti.