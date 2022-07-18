FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Fenerbahçe, yıldızına kavuşmak için geri sayıma başladı.
Fenerbahçe, yıldızına kavuşmak için geri sayıma başladı.
Belirsizliklerle ilerleyen transfer sürecinde sarı-lacivertliler son noktaya geldi.
Fenerbahçe'de Joao Pedro transferi artık imzaya kaldı...
Cagliari ile daha önce prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri Marco Piccioli ile dün İstanbul'da masaya oturdu.
Görüşmede tarafların 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı bildirildi.
Cagliari'nin dün oynadığı hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Joao Pedro'nun bugün ya da en geç yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atması bekleniyor.
5 MİLYON EURO+BONUS
Fenerbahçe bu transfere karşılık Cagliari'ye 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Anlaşmada 1.5 milyon euro tutarında bonus maddesinin de yer aldığı ifade edildi.
İtalyan basını, Pedro'ya ise yıllık 2.3 milyon euro ücret ödeneceğini duyurdu.
30 yaşındaki sambacı, 2014'ten bu yana forma giydiği Cagliari'de 270 maça çıktı.
86 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.
Pedro; forvet, forvet arkası, on numara ve kanat oynayabiliyor.
JOAO PEDRO KİMDİR?
Tam adı Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao olan futbolcu, 9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Ipatinga kentinde dünyaya geldi.
Futbola Atletico Mineiro altyapısında başlayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 2010 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Pedro, 2014/2015 sezonu öncesi 1.3 milyon Euro karşılığında Cagliari'ye transfer oldu.
2014 yılından bu yana İtalyan ekibinde forma giyen Joao Pedro, kariyerinde çıktığı 377 maçta 110 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi.