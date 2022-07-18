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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadroda yapılanma çalışmaları devam ediyor. Kanarya bu bağlamda bir transferi daha bitirme noktasına getirdi. Sarı-lacivertlilerin, Cagliari'nin 10 numarası Joao Pedro transferinde imzaya kaldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Fenerbahçe, yıldızına kavuşmak için geri sayıma başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Belirsizliklerle ilerleyen transfer sürecinde sarı-lacivertliler son noktaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Fenerbahçe'de Joao Pedro transferi artık imzaya kaldı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Cagliari ile daha önce prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri Marco Piccioli ile dün İstanbul'da masaya oturdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Görüşmede tarafların 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Cagliari'nin dün oynadığı hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Joao Pedro'nun bugün ya da en geç yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

5 MİLYON EURO+BONUS

Fenerbahçe bu transfere karşılık Cagliari'ye 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Anlaşmada 1.5 milyon euro tutarında bonus maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

İtalyan basını, Pedro'ya ise yıllık 2.3 milyon euro ücret ödeneceğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

JOAO PEDRO KİMDİR?

Tam adı Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao olan futbolcu, 9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Ipatinga kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Futbola Atletico Mineiro altyapısında başlayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 2010 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!

Pedro, 2014/2015 sezonu öncesi 1.3 milyon Euro karşılığında Cagliari'ye transfer oldu.

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