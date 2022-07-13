Hoşgeldin Kral!

Kanarya hücum hattı için transfere doymuyor. Lincoln, Bruma, Emre Mor gibi isimlerin ardından sarı-lacivertliler, kadrosunu bir de 'yardımcı forvet' ile güçlendirdi. Hem 10 numara, hem forvet hem de kanatlarda oynayabilen Joshua King, Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamak, sağlık kontrolünden geçip imzayı atmak için dün gece İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Watford'da forma giymişti. Kulübüyle sözleşmesi sona erdiği için Fenerbahçe, Norveçli yıldızı bonservis bedeli olmadan renklerine bağlayacak.



GÖZLER GİDECEKLERDE

Joshua King, Fenerbahçe'nin hücum bölgesine son transferi olmayacak. Kanarya, direkt 11'e bir yıldız daha alacak. Bu oyuncunun da katılımıyla birlikte forvet sayısı 6'ya çıkacak. Hali hazırda Mergim Berisha, Serdar Dursun, Ally Samatta, Enner Valencia ve Joshua King var. Berisha ve Samatta takımdan ayrılacak isimler olacak.

YİNE ROGAN İMZASI

Kanarya 2 sezondur ROGON menajerlik şirketiyle yakın temas halinde. Joshua King, ROGON'un, Kanarya'ya getirdiği 7. futbolcu oldu. Attila Szalai, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Luiz Gustavo ve Max Meyer diğer isimler.