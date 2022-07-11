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F.Bahçe’ye aşık oldum

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Gigi Datome, Salon Tribünü'ne konuştu. İtalyan basketbolcu, 2015 ve 2020 yılları arasında giydiği çubuklu forma için, "Yirmi sekiz yaşımdaydım ve o ana dek kariyerimde bir şampiyonluk yoktu. Kendi kendime, 'Artık şampiyonluklar kazanma zamanı' dedim. Fenerbahçe bana bu fırsatı sundu. Şehre ve kulübe aşık oldum" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
F.Bahçe’ye aşık oldum
Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Gigi Datome, Salon Tribünü'ne konuştu. İtalyan basketbolcu, 2015 ve 2020 yılları arasında giydiği çubuklu forma için, "Yirmi sekiz yaşımdaydım ve o ana dek kariyerimde bir şampiyonluk yoktu. Kendi kendime, 'Artık şampiyonluklar kazanma zamanı' dedim. Fenerbahçe bana bu fırsatı sundu. Şehre ve kulübe aşık oldum" dedi. Euro- League şampiyonluğunun mimarlarından olan Datome, Milano forması ile Fenerbahçe'ye karşı oynaması içinse, "Zordu. Karşımda gördüğüm şey benim formam, benim renklerimdi. Ama hayat böyle. Oyucular gelir gider, Fenerbahçe yaşar" dedi.
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