F.Bahçe’ye aşık oldum

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Gigi Datome, Salon Tribünü'ne konuştu. İtalyan basketbolcu, 2015 ve 2020 yılları arasında giydiği çubuklu forma için, "Yirmi sekiz yaşımdaydım ve o ana dek kariyerimde bir şampiyonluk yoktu. Kendi kendime, 'Artık şampiyonluklar kazanma zamanı' dedim. Fenerbahçe bana bu fırsatı sundu. Şehre ve kulübe aşık oldum" dedi.
FenerbahçeBeko'nun eski oyuncusu Gigi Datome, Salon Tribünü'ne konuştu. İtalyan basketbolcu, 2015 ve 2020 yılları arasında giydiği çubuklu forma için, "Yirmi sekiz yaşımdaydım ve o ana dek kariyerimde bir şampiyonluk yoktu. Kendi kendime, 'Artık şampiyonluklar kazanma zamanı' dedim. Fenerbahçe bana bu fırsatı sundu. Şehre ve kulübe aşık oldum" dedi. Euro- League şampiyonluğunun mimarlarından olan Datome, Milano forması ile Fenerbahçe'ye karşı oynaması içinse, "Zordu. Karşımda gördüğüm şey benim formam, benim renklerimdi. Ama hayat böyle. Oyucular gelir gider, Fenerbahçe yaşar" dedi.