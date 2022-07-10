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Fenerbahçe Hull City maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe-Hull City canlı yayın)

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 6. hazırlık maçına çıkıyor. Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde sahaya çıkan sarı-lacivertliler, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Hull City maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 20:50
Fenerbahçe Hull City maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe-Hull City canlı yayın)

Geride bıraktığımız sezonu 2. olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler 5 hazırlık maçına çıkarken, bu maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyerek 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kanarya, 6. hazırlık maçına ise Hull City karşısında sahne alıyor.

FENERBAHÇE HULL CITY İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Kim, Ferdi, Osayi Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Rossi, Valencia.

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater.

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FENERBAHÇE - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Hull City arasındaki maç saat 20.30'da başladı. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanıyor.

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