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Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae'nin transfer olup olmayacağı sorusu uzun süredir merak konusuydu. Fransız basını, konuya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Rennes'in, Kim Min-Jae'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 14:28
Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe ile pazarlık yapmak için bir kez daha İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Foot Mercato'danSanti Aouna'nın haberine göre;

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Rennes, Kim Min-Jae ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaştı.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Florian Maurice, Fenerbahçe'ye serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro ödemeyi de kabul etti.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Ancak bu ücreti tek seferde değil taksitle ödemek istiyor.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Koreli stoperin sözleşmesi gereği bu ücretin tek seferde ödenmesi gerektiği için Fenerbahçe tüm taksitli ödeme tekliflerini geri çevirdi.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Florian Maurice, Fenerbahçe ile yapacağı yeni görüşmede tekrar taksit seçeneğini masaya koyacağı ve pazarlık yapmaya çalışacağı belirtildi.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun Beijing Guoan'dan öğrencisi olan Kim Min-Jae için ısrarcı olduğu, Koreli stoperin de eski hocasıyla çalışmaya çok sıcak baktığı da vurgulandı.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Kim Min-Jae'yi Fenerbahçe, Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservisle transfer etti.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Kim, Süper Lig'de 30 maçta sarı lacivertli formayı terletti.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

KIM MIN-JAE KİMDİR?
Kim Min-Jae, Güney Koreli profesyonel bir futbolcudur.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Güney Kore'nin Güney Gyaongsang bölgesindeki Tongyeong şehrinde dünyaya gelmiştir.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Güney Kore Milli Takımında da forma giyme başarısı elde eden Koreli oyuncu, Milli formayla 39 maça çıkarak 2 tane de gol kaydetmiştir.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Stoper mevkisinde görev yapan milli futbolcu Fenerbahçe'ye gelmeden önce 2016 yılında profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Fenerbahçe Kim Min-Jae transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı! O rakama...

Güney Kore'nin Gyeongju KHNP kulübünde bir yıl forma giydikten sonra Jeonbuk Hyundai Motors kulübüne transfer olmuş ve tam 52 maça çıkmıştır.

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