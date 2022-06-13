TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Kanarya geçtiğimiz sezonlarda pahalı transferler yapmasına rağmen bir türlü nokta atışı bir forvet bulamamıştı.
Kanarya geçtiğimiz sezonlarda pahalı transferler yapmasına rağmen bir türlü nokta atışı bir forvet bulamamıştı.
Bu bölgede sürekli farklı isimler oynadığı için de istikrar sağlanamamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus, ön libero ile birlikte forvet pozisyonunda hata yapma lükslerinin olmadığını başkan Ali Koç'a bildirdi.
Fenerbahçe şu anda 4 oyuncuyla aynı anda görüşüyor. Bu oyunculardan en az 2'sinin gelecek sezon kadroda olması planlanıyor. İşte adaylar...
TAREMİ'NİN AFFI YOK
Mehdi Taremi (Porto): Marka bir isim arayan Kanarya, Porto'nun 30. şampiyonluğunda büyük katkısı olan Mehdi Taremi için nabız yokluyor.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Portekiz Ligi'nde 32 karşılaşmada boy gösterdi. Rakip ağları 30 defa sarsarken, 13 de asist yaptı.
Hem atıyor hem de etrafında oynayan futbolculara da seviye atlatıyor. Jesus, Taremi'nin gelişiyle sorunların önemli kısmının çözüleceğini düşünüyor.
JESUS İLE FARKLI!
İslam Slimani (Sporting): Tecrübeli futbolcu bir dönem Fenerbahçe'de de kiralık oynamış ancak beklenilen katkıyı sağlayamamıştı.
Jorge Jesus, 33 yaşındaki golcünün geniş kadroda olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Slimani, sarı-lacivertli formayı giyerken 25 maçta sadece 5 gol atabilmiş, asist yapamamıştı.
Jorge Jesus ile birlikte çalışırken ise çok farklıydı. 48 maçta 32 gol atmış. 7 de asist yapmıştı.
Slimani, 2013 yılında en iyi Cezayirli futbolcu seçildi.
TARAFTAR AYAKLANDI
Erison (Botafogo): Brezilyalı hücum oyuncusu, Jesus'un bu ülkede görev yaparken radarına takıldı. Kanarya'nın büyük oranda anlaşmaya vardığı Lincoln'ün menajeriyle, Erison'un temsilcisi partner.
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncuya talip olması Brezilya temsilcisini de karıştırdı. Taraftarlar, yönetimden Erison'a zam yapmasını istiyor.
Erison, 2021 yılında Pelotas'ta sadece 19 maç oynamasına rağmen 8 golle, kral oldu.
GOL MAKİNESİ
Carlos Vinicius (Benfica): Jorge Jesus'un forvet için öncelikli düşündüğü isimlerden biri. Benfica ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 8 milyon Euro.
Nunez'i Liverpool'a satan Portekiz kulübünün Vinicius hakkında nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Jesus da bireysel bağlantılarını kullanarak iknaya uğraşıyor.
O dönem Benfica'da oynayan Vinicius 2019-20 sezonunda 18 golle 3 gol kralından biriydi.