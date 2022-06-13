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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Son dakika transfer haberleri... Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yeni sezon hazırlıklarına diğer Süper Lig kulüplerinden önce başlayacak olan sarı-lacivertliler, yapacağı transferleri kamp dönemine yetiştirmek istiyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla lige giriş yapacak olan Kanarya'da transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. İşte transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Kanarya geçtiğimiz sezonlarda pahalı transferler yapmasına rağmen bir türlü nokta atışı bir forvet bulamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Bu bölgede sürekli farklı isimler oynadığı için de istikrar sağlanamamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus, ön libero ile birlikte forvet pozisyonunda hata yapma lükslerinin olmadığını başkan Ali Koç'a bildirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Fenerbahçe şu anda 4 oyuncuyla aynı anda görüşüyor. Bu oyunculardan en az 2'sinin gelecek sezon kadroda olması planlanıyor. İşte adaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

TAREMİ'NİN AFFI YOK

Mehdi Taremi (Porto): Marka bir isim arayan Kanarya, Porto'nun 30. şampiyonluğunda büyük katkısı olan Mehdi Taremi için nabız yokluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Portekiz Ligi'nde 32 karşılaşmada boy gösterdi. Rakip ağları 30 defa sarsarken, 13 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Hem atıyor hem de etrafında oynayan futbolculara da seviye atlatıyor. Jesus, Taremi'nin gelişiyle sorunların önemli kısmının çözüleceğini düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Taremi 2019-20'de Rio Ave formasıyla 18 gol attı. Krallık tacını Vinicius ve Pizzi ile paylaştı.


TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

JESUS İLE FARKLI!

İslam Slimani (Sporting): Tecrübeli futbolcu bir dönem Fenerbahçe'de de kiralık oynamış ancak beklenilen katkıyı sağlayamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Jorge Jesus, 33 yaşındaki golcünün geniş kadroda olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Slimani, sarı-lacivertli formayı giyerken 25 maçta sadece 5 gol atabilmiş, asist yapamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Jorge Jesus ile birlikte çalışırken ise çok farklıydı. 48 maçta 32 gol atmış. 7 de asist yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Slimani, 2013 yılında en iyi Cezayirli futbolcu seçildi.


TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

TARAFTAR AYAKLANDI

Erison (Botafogo): Brezilyalı hücum oyuncusu, Jesus'un bu ülkede görev yaparken radarına takıldı. Kanarya'nın büyük oranda anlaşmaya vardığı Lincoln'ün menajeriyle, Erison'un temsilcisi partner.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncuya talip olması Brezilya temsilcisini de karıştırdı. Taraftarlar, yönetimden Erison'a zam yapmasını istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Erison, 2021 yılında Pelotas'ta sadece 19 maç oynamasına rağmen 8 golle, kral oldu.


TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

GOL MAKİNESİ

Carlos Vinicius (Benfica): Jorge Jesus'un forvet için öncelikli düşündüğü isimlerden biri. Benfica ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 8 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

Nunez'i Liverpool'a satan Portekiz kulübünün Vinicius hakkında nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Jesus da bireysel bağlantılarını kullanarak iknaya uğraşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den büyük transfer harekatı!

O dönem Benfica'da oynayan Vinicius 2019-20 sezonunda 18 golle 3 gol kralından biriydi.

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