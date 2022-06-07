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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes canlı yayın)

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 19:55 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 20:10
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes canlı yayın)

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında play-off final serisinin ilk maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka 7 Haziran Salı saat 20.00'de başladı. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eleyerek finale yükseldi.

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de Galatasaray Nef'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

İKİ TAKIM 8. KEZ PLAY-OFF FİNAL SERİSİNDE KARŞI KARŞIYA
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşıyor.

Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışıyor.

Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi veriyor.

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