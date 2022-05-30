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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezona bomba gibi bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör konusunda yeni gelişmeler yaşanırken bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Jorge Jesus ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler Emre Mor transferi için de atağa kalktı. Kanarya'nın milli futbolcu için yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak sezonun ikinci yarısında Karagümrük ile yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Önceki gün Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçında Karagümrük'ün evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı Vefa Stadı'nda izleyen başkan Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Sabah'ın haberine göre; yaklaşık 70 dakika sohbet eden ikilinin gündemi ise Emre Mor'du.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Genç oyuncuyu istediklerini söyleyen Başkan Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

HURMA'DAN YEŞİL IŞIK

Genç futbolcu için 5-6 milyon Euro civarında bonservis beklentisi olan Başkan Hurma'nın görüşmede kapıyı açık bıraktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Sarı-lacivertlilerin bu transfer için gözden çıkardığı oyuncu ise kadro dışı bırakılan Ozan Tufan

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir miktar para karşılığında Emre'yi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde resmi adımları atarak işi bitirmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

JORGE JESUS LİSTESİNİ BAŞKAN KOÇ'A VERDİ

Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un artık İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Başkan Ali Koç'un her konuda anlaştığı Portekizli hoca için resmi açıklamanın bugün-yarın yapılacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Bu hafta içinde İstanbul'da olması beklenen ve 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 67 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle yıllık 7 milyon Euro kazanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Takımla ilgili uzun zamandır çalışan Jesus'un, kurmaylarından Marcio Sampaio'ya özellikle iki aydır sarı-lacivertlilerin maçlarını takip ettirdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Eksikleri tespit ettiren Jesus, öncelikle ön libero konusunda adım atmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Bunun için geniş bir portföy hazırlayan deneyimli hocanın sonrasındaki hamlesiyse bitirici bir santrfor olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Serdar Dursun'u ikinci forvet olarak kulübede planlayan tecrübeli teknik adamın, istediği oyuncu listesini yönetime teslim etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

ALLAHYAR'DAN 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe transfer sezonunda bütçe oluşturabilmek için hem satış hem de yüksek maaşlı oyuncuların gönderilmesi konusunda önemli çaba harcayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Bu noktada sarı-lacivertlilerin en büyük yardımcısı İranlı oyuncu Allahyar Sayyadmanesh olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Geçen sezon devre arasında Hull City'ye kiralanan 21 yaşındaki forvet, kısa süre içerisinde İngiliz kulübüyle kalıcı sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Allahyar transferinden Fenerbahçe, 4 milyon Euro bonservis geliri elde edecek. Ayrıca bir sonraki satışından yüzde 50 pay alınacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Genç futbolcunun dışında gönderilmesi planlanan Luiz Gustavo, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand'a kulüp bulunması halinde maaş bütçesinde yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir boşluk açılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Emre Mor teklifi belli oldu!

Böylelikle Jesus'un istediği transferler rahat şekilde yapılabilecek.

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