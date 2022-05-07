"Guardiola da gelse olmaz"

Yakın zamanda TFF seçimleri yapılacağını dile getiren Ali Koç, "Belki de bu isyanlar sayesinde artık birileri, 'Yeter artık, oyuncak haline getirmeyin futbolu. Futbolu bilenler yönetsin' konumuna gelir. İnşallah" diye konuştu. Koç ayrıca, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı için ayrı bir toplantı yapacağını da belirterek, "Temsilcileri atarken müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. Abdurrahman Arıcı'ya ayıracağımız özel günde bunları açıklayacağım" dedi.
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 'F.BAHÇE MAĞDUR' DİYOR
Trabzonspor'un 8. şampiyonluk söylemini eleştiren Ali Koç, kupanın kendi müzelerinde olduğunu hatırlattı... 3 Temmuz'un bir kumpas olduğunun yargı kararları ile kesinleştiğini kaydeden Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. 'Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde futbola müdahalesi başarısız olmuştur' diyor" diye konuştu.
KARŞI KARŞIYA GELSE NE OLACAK!
Pazar günü derbi var, Yenikapı'ya Trabzonspor kutlaması koyuluyor. Beşiktaşlılar maça giderken karşı karşıya gelse ne olacak? Cumartesi günü, pazartesi yapamaz mıydınız? En azından polise acıyın.
TOPLANTILARA KATILMAYACAĞIZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız. Şahsi bir şey yok ama mesuliyet onun.
2023'TE ŞAMPİYONLUK F.BAHÇE'YE YAKIŞIR
Şu an sahada ışık veren bir takım var. İyi de oynuyoruz. Zaten ligin en iyi kadrolarından birisine sahip olduğumuzu hep söylüyorum. Bunu koruyup, 3-4 ekleme ile İsmail hoca da öyle düşünüyor seneye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır.
FORMAYA 5 YILDIZI KOYACAĞIZ
Federasyon'a başvurduk. 427 gün oldu, 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız.